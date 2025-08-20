Visitantes repugnantes: qué cucarachas hay en Mallorca y cómo combatirlas adecuadamente

Los encuentros con las cucarachas suelen provocar gran disgusto y, a menudo, pánico. Su número aumenta constantemente hacia mediados del verano debido al aumento de las temperaturas y la mayor humedad.

Difícil de prevenir

No importa lo limpias que mantengas tus cuatro paredes, difícilmente podrás evitar que los alborotadores te visiten. Los animales nocturnos a menudo pasan del sistema de alcantarillado a la vivienda a través de las tuberías de alcantarillado o entran por la pared de la casa a través de la ventana. Por lo tanto, los apartamentos de la planta baja o del primer piso corren un riesgo especial. También puedes llevar invitados no invitados en tu cesta de la compra sin que te des cuenta.

Actuar rápidamente para combatirlo

Una vez que los bichos hayan aparecido en tu propia casa, debes actuar rápidamente. Para un control eficaz, es importante saber cuál de las tres especies que se encuentran en las Islas Baleares tienes en tu casa. Un folleto informativo del Ayuntamiento de Palma en español con fotografías está disponible aquí.

¿Qué especie es?

La más grande y temida porque también puede volar es la cucaracha americana de color rojizo claro. “Le gustan los lugares oscuros, húmedos y mal ventilados, así como la materia orgánica, como restos de comida, suciedad o aguas residuales”, afirma Alberto Chordá, jefe de los cazadores de bichos municipales de Palma. Se produce en el alcantarillado, en bajantes, sótanos, falsos techos o huecos de ascensores.

La cucaracha común (Blatta orientalis, zool.) también se puede encontrar en estos lugares, aunquees cada vez más rara. Los animales de color negro brillante crecen hasta tres centímetros de largo.

La cucaracha americana también puede volar. / MULTIPLAG.COM

Tercera especie: cucaracha alemana

Y luego hay una tercera especie, llamada cucaracha alemana (Blattella germanica, zool.; cucaracha rubia/alemana, español) por su apariencia brillante. A diferencia de las otras dos especies, estas cucarachas de color beige viven en interiores donde se utilizan alimentos y donde se pueden encontrar residuos grasos, como cafeterías, restaurantes, cantinas, cocinas o despensas. “A esta especie le gusta especialmente estar allí donde se produce calor, por ejemplo en la estufa, en los motores de electrodomésticos como el frigorífico, el lavavajillas o la lavadora o en las campanas extractoras”, afirma Chordá. El exterminador Tomeu Marimón de la empresa Anticimex también los ha descubierto detrás de relojes digitales de microondas. Estas cucarachas no sólo podrían destruir los electrodomésticos de la cocina, sino que, al igual que sus homólogas, también podrían transmitir diversas enfermedades.

La cucaracha alemana, en interior durante todo el año

Mientras que la actividad de la cucaracha americana y de la cucaracha común depende en gran medida de la temperatura exterior y, por lo tanto, los animales están activos principalmente en pleno verano, la cucaracha alemana se puede encontrar en el interior durante todo el año, ya que las temperaturas allí no fluctúan tanto. “Los vecinos o los empleados del bar lo transportan involuntariamente al interior o se mete en las propias paredes desde los apartamentos vecinos, pero casi nunca desde fuera”, subraya Chordá. “Por ejemplo, sin darte cuenta, es posible que te hayas llevado a casa un paquete de huevos de cucaracha en un cartón de tetrapaks de leche. Los animales luego nacen en tu casa”, añade Marimón.

La cucaracha alemana sólo mide alrededor de 1,5 centímetros. / MULTIPLAG.COM

Presta atención al tamaño.

Si tienes dificultades para distinguir la cucaracha americana de la cucaracha alemana por su color similar, Marimón dice que debes prestar atención al tamaño. El tamaño de las imágenes de este artículo se basa en el tamaño real de cada cucaracha individual. La cucaracha alemana no alcanza los dos centímetros, la cucaracha americana es significativamente más grande, hasta cinco centímetros.

¿De dónde vienen los animales?

No importa de qué tipo sea: si encuentra cucarachas en su casa, primero debe matarlas (preferiblemente con un zapato o un periódico) y luego desecharlas. De lo contrario, es posible que vuelva a aparecer y continúe poniendo sus huevos. “Los paquetes de huevos cuelgan de la parte trasera de los animales. Pueden caerse si matas al adulto. En el peor de los casos, al cabo de dos semanas acabas con muchas más cucarachas”, afirma Marimón. Por lo tanto, el área donde se mató la cucaracha debe desinfectarse para estar seguro.

La cucaracha común es de color negro brillante. / MULTIPLAG.COM

Identificar el origen

Entonces es importante averiguar cómo entró el animal en el apartamento e inspeccionar cuidadosamente las habitaciones. ¿Hay grietas en las tuberías de alcantarillado, piezas de tejas sueltas o rotas? ¿Hay restos de comida por ahí, restos de grasa o la comida no está sellada herméticamente?

Las cucarachas sedientas también encuentran un lugar agradable para quedarse en pequeños charcos de agua, por ejemplo escondidos detrás del frigorífico. Quizás una sola cucaracha entró en el apartamento por casualidad. Sin embargo, si alguno vuelve a aparecer después, lo más probable es que haya un “nido” cerca.

La preparación adecuada lo es todo

Es mejor estar preparado y abastecerse de insecticidas de uso doméstico del supermercado o ferretería. Hay trampas pegajosas y con veneno alimentario, aerosoles y geles. Ambos expertos sólo recomiendan las trampas para determinar si se trata de cucarachas y cuántas. Con las trampas puedes determinar primero el tipo de cucarachas y descubrir en qué lugares frecuentan especialmente y luego actuar en consecuencia.

Un gel aplicado correctamente suele funcionar bien en las zonas específicamente seleccionadas. Si las trampas muestran que hay una colonización de animales cerca del frigorífico, puedes aplicar el gel directamente allí. Es importante que las cucarachas lo encuentren fácilmente y se alimenten de él y no de otros alimentos cercanos.

¿Tiene que venir un profesional?

Los remedios mencionados sólo son eficaces si todavía no se ha extendido ninguna plaga en el apartamento. “Si te encuentras cucarachas con mucha frecuencia debes consultar a un profesional”, recomienda Marimón. Si aparece una cucaracha dentro de los tres meses, no es un problema grave. “Pero si hablamos de varios por semana se requiere una actuación rápida y profesional”, advierte Marimón. Por 180 euros, mata las cucarachas, aunque el coste depende mucho del alcance de la infestación. Si una casa de varias plantas con garaje se ve afectada, el precio puede dispararse. Dependiendo de la procedencia de las cucarachas, Anticimex también funciona con sprays, pinturas insecticidas o geles y desinfecta también zonas habitables enteras.

Cada cuatro meses, los expertos tratan el alcantarillado de los barrios de la ciudad de Palma contra las cucarachas. / EMAYA

Varias visitas necesarias

Dependiendo del tipo de cucaracha y de la gravedad de la infestación, los empleados revisan a intervalos determinados después del primer uso para comprobar el buen funcionamiento de los productos. “Si hemos luchado contra las cucarachas alemanas en un apartamento privado, volvemos al cabo de dos semanas. Si detectan a algún americano, muchas veces tenemos que tratar toda la casa y venir periódicamente cada dos meses para comprobar la situación”, afirma Marimón.

Así lucha Palma contra las desagradables cucarachas

Alberto Chordá y sus compañeros realizan cada cuatro meses trabajos preventivos en el alcantarillado de la ciudad de Palma, así como en todas las instalaciones municipales posibles de los 88 distritos. En verano hay mayores controles. Puedes consultar cuándo estuvo tu barrio por última vez en palma.es/es/plagas-urbanas.Los barrios en los que Alberto Chordá y su equipo estuvieron activos más recientemente se pueden consultar en este enlace. Cualquiera que descubra un gran número de cucarachas en su barrio de Palma puede denunciarlo llamando al 010 o quejarse online. “En pleno verano recibimos alrededor de 650 llamadas al mes”, afirma Chordá. Si los animales proceden probablemente de espacios públicos, los empleados del ayuntamiento se harán cargo de ellos. De lo contrario, los residentes tendrán que contratar empresas privadas como Anticimex.