En otro éxito sin precedentes de su modelo de actividad, Baleares crece ahora mismo al ritmo de treinta mil inmigrantes en patera al año. Este desplazamiento masivo genera por encima de los cien millones de euros libres de impuestos. De hecho, es un negocio más rentable que traer turistas, pronto habrá algún avispado que sentirá la tentación de diversificar.

El desembarco anual sin ninguna identificación del equivalente a la población de Inca embarga de emoción a los solidarios que cierran su casa o casas con llave. Los benévolos desearían que la llegada más irracional que irregular alcanzara a las 300 mil o tres millones de personas, siempre que no se instalen en sus propiedades, que practiquen la única religión verdadera y que la integración sea pagada por el resto de la población.

En el polo opuesto, también Marga Prohens está encantada de que vengan 30 mil extranjeros al año para desalojar a los nativos. Pocos le parecen, siempre que desembarquen cargados de euros. El Govern no le exige a Sánchez una limitación racional del flujo incesante, solo impone la cautela de que los nouvinguts puedan comprar las viviendas millonarias que autoriza a sus constructores de cabecera. En su tercer año, el ejecutivo timoneado por Vox subdivide su gestión en:

Todo para los suecoalemanes que puedan pagar precios fuera del alcance de los aborígenes.

Nada para los nativos que ocupan viviendas que podrían venderse a mejor precio a los suecoalemanes.

Nada para las pateras que espantan a los suecoalemanes.

De ahí el desvío malévolo, pero rotundo, que destapa la denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Para evitar la aparición de una Lampedusa en las islas ricas, se crea en Cabrera un ghetto adonde se desvía la recepción de las embarcaciones sin pedigrí llegadas del norte de África. Transportan a los migrantes del exterior, no confundir con los migrantes interiores también con acceso vedado a la vivienda.