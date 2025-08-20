Radar meteorológico: pendientes de la llegada de las tormentas a Mallorca

Tras dos semanas de calor intenso que dejaron a la isla bajo un sol abrasador y temperaturas que este pasado fin de semana superaron los 40 grados, Mallorca se prepara ahora para un cambio radical en el tiempo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranjas por lluvias y tormentas que podrían descargar con fuerza en las próximas horas, especialmente en el interior y en las zonas de levante y sur de la isla.

Un verano extremo: del bochorno al alivio

Agosto estaba dejando en Mallorca una de las olas de calor más intensas y duraderas de los últimos años. Aunque la ola de calor se ha dejado notar especialmente el fin de semana, según datos de AEMET, el episodio cálido se ha prolongado durante 16 días consecutivos, lo que lo convierte en uno de los más largos desde que existen registros.

Ese calor acumulado, sin embargo, se convierte ahora en combustible perfecto para un escenario de inestabilidad atmosférica. La entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el Mediterráneo activa el cóctel meteorológico: aire frío en altura, humedad abundante y el calor residual en superficie, ingredientes idóneos para el desarrollo de tormentas fuertes.

Avisos por tormentas

La AEMET prevé que las primeras tormentas hagan acto de presencia este miércoles a mediodía. La agencia ha decretado el aviso naranja entre las 12:00 y las 18:00 horas en el interior de Mallorca, donde no se descartan precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de comarcas, como la Serra de Tramuntana y el litoral norte, se mantienen avisos amarillos con chubascos algo menos intensos, pero igualmente significativos.

Las lluvias podrían ir acompañadas de aparato eléctrico, granizo e incluso rachas fuertes de viento.

Lo que viene después

Si bien el miércoles se perfila como el día más complicado, la AEMET apunta que la situación tenderá a estabilizarse a partir del jueves. Las temperaturas se suavizarán, oscilando entre los 29 y 30 grados, con noches más frescas que devolverán cierto respiro a la isla.

El fin de semana se espera soleado y caluroso, aunque sin alcanzar los extremos de la reciente ola de calor.