El pueblo de Mallorca que ha robado el corazón a los británicos

Según el medio de comunicación ‘Daily Mail’, esta localidad combina historia, cultura y paisajes de película

Pollença ya es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España

Pollença ya es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España / Hans Monheim

Duna Márquez

Pollença tienen un aire mediterráneo y un encanto único que ha conquistado a la comunidad británica. Así lo indicado el ‘Daily Mail’, destacando su belleza, especialmente, en estas fechas, ya que todavía no ha llegado el grueso de visitantes.

De origen romano, Pollença formaba parte de la calzada que conectaba Alcúdia, el pueblo más antiguo de las islas, aunque su actual núcleo urbano es medieval. Tanto un legado, como el otro se pueden intuir en sus estrechas y empedradas calles.

No es solo que el paisaje que la envuelve sea espectacular, sino que son muchos los atractivos que se pueden disfrutar en este municipio del norte de la isla. La Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, por ejemplo, en la Plaza Mayor, fue entregada por Jaume I a los Templarios y el Puig de Santa María, del siglo XIV se construyó para proteger a la Virgen de la peste negra. Para los más devotos (o deportistas) está el Calvario, una escalinata de 365 peldaños flanqueada por cipreses y estaciones del viacrucis que premia al final con unas fantásticas vistas panorámicas de la bahía, por un lado, y de la Sierra de Tramuntana, por otro.

Asimismo, el medio británico afirma que, sin duda, lo que más destacan los turistas ingleses es el Puerto de Pollença. Afirman que “para cualquier grupo de edad, es un buen lugar para descansar, con muchos restaurantes maravillosos. Puedes caminar por el paseo marítimo y admirar una gran selección de barcos. Las playas son pequeñas, por lo que nunca están abarrotadas.”

Para terminar, la joya de la corona se encuentra a unos pocos kilómetros de la población y conforma el extremo más norte de la isla. Se trata del Cap de Formentor y si hay un momento para visitarlo es este, ya que acceso en coche está restringido durante los meses de verano.

