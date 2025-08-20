Prohens llama a "combatir con todos los medios a las mafias" tras el naufragio de una patera con un muerto y 19 heridos
La política migratoria "no se puede limitar a habilitar espacios para quienes llegan", destacaba la presidenta del archipiélago
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha llamado a "combatir con todos los medios a las mafias" después de que una patera haya naufragado al sur de Mallorca con un muerto, tres desaparecidos y 19 heridos.
"Muy duro leer este episodio. Este es el drama humanitario de la inmigración ilegal que llega a nuestras islas", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
La presidenta autonómica ha considerado que no se puede permitir que las personas migrantes "continúen jugándose la vida en el mar". "Es necesario combatir con todos los medios a las mafias que juegan con su desesperación y actuar en los países de origen y de paso", ha incidido.
La política migratoria, ha concluido Prohens, "no se puede limitar a habilitar espacios para quienes llegan", en referencia a la apertura de infraestructuras portuarias por parte del Gobierno central para atender a los migrantes antes de ser derivados a la península. "No se puede seguir mirando hacia otro lado", ha sentenciado la presidenta del Govern.
- ¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta a Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas
- De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
- El Constitucional abre el riesgo de devoluciones masivas en el Impuesto de Sucesiones balear
- Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”
- El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Mallorca
- Joan Miró: «Los mallorquines son tontos, destruyen su paraíso»
- Mallorca se abrasa: Palma ha alcanzado este domingo los 42 grados
- Una formación para revolucionar el modelo de turismo en Baleares: 'Por fin un FP de circularidad hotelera, porque encontrar un perfil adaptado es complicado