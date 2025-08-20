Prohens llama a "combatir con todos los medios a las mafias" tras el naufragio de una patera con un muerto y 19 heridos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha llamado a "combatir con todos los medios a las mafias" después de que una patera haya naufragado al sur de Mallorca con un muerto, tres desaparecidos y 19 heridos.

"Muy duro leer este episodio. Este es el drama humanitario de la inmigración ilegal que llega a nuestras islas", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La presidenta autonómica ha considerado que no se puede permitir que las personas migrantes "continúen jugándose la vida en el mar". "Es necesario combatir con todos los medios a las mafias que juegan con su desesperación y actuar en los países de origen y de paso", ha incidido.

La política migratoria, ha concluido Prohens, "no se puede limitar a habilitar espacios para quienes llegan", en referencia a la apertura de infraestructuras portuarias por parte del Gobierno central para atender a los migrantes antes de ser derivados a la península. "No se puede seguir mirando hacia otro lado", ha sentenciado la presidenta del Govern.