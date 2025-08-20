Prohens llama a "combatir con todos los medios a las mafias" tras el naufragio de una patera con un muerto y 19 heridos

La política migratoria "no se puede limitar a habilitar espacios para quienes llegan", destacaba la presidenta del archipiélago

La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens.

La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. / Tomàs Moyà - Europa Press

EP

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha llamado a "combatir con todos los medios a las mafias" después de que una patera haya naufragado al sur de Mallorca con un muerto, tres desaparecidos y 19 heridos.

"Muy duro leer este episodio. Este es el drama humanitario de la inmigración ilegal que llega a nuestras islas", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La presidenta autonómica ha considerado que no se puede permitir que las personas migrantes "continúen jugándose la vida en el mar". "Es necesario combatir con todos los medios a las mafias que juegan con su desesperación y actuar en los países de origen y de paso", ha incidido.

La política migratoria, ha concluido Prohens, "no se puede limitar a habilitar espacios para quienes llegan", en referencia a la apertura de infraestructuras portuarias por parte del Gobierno central para atender a los migrantes antes de ser derivados a la península. "No se puede seguir mirando hacia otro lado", ha sentenciado la presidenta del Govern.

TEMAS

  1. ¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta a Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas
  2. De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
  3. El Constitucional abre el riesgo de devoluciones masivas en el Impuesto de Sucesiones balear
  4. Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”
  5. El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Mallorca
  6. Joan Miró: «Los mallorquines son tontos, destruyen su paraíso»
  7. Mallorca se abrasa: Palma ha alcanzado este domingo los 42 grados
  8. Una formación para revolucionar el modelo de turismo en Baleares: 'Por fin un FP de circularidad hotelera, porque encontrar un perfil adaptado es complicado

La alerta naranja deja 37,8 litros en Campos y lluvias testimoniales en el resto de Mallorca, pero se reactiva con fuerza de madrugada

La alerta naranja deja 37,8 litros en Campos y lluvias testimoniales en el resto de Mallorca, pero se reactiva con fuerza de madrugada

Cruz Roja dará tres comidas al día a los migrantes de la Estación Marítima de Palma

Cruz Roja dará tres comidas al día a los migrantes de la Estación Marítima de Palma

La natalidad en Baleares se desploma: un 5,63% menos hasta junio

La natalidad en Baleares se desploma: un 5,63% menos hasta junio

Rescatan una patera en Mallorca que llevaba seis días a la deriva con un muerto y 19 náufragos en estado muy precario y buscan a tres desaparecidos

Rescatan una patera en Mallorca que llevaba seis días a la deriva con un muerto y 19 náufragos en estado muy precario y buscan a tres desaparecidos

Prohens llama a "combatir con todos los medios a las mafias" tras el naufragio de una patera con un muerto y 19 heridos

Prohens llama a "combatir con todos los medios a las mafias" tras el naufragio de una patera con un muerto y 19 heridos

Incendios en España: Los bomberos mallorquines se despliegan para defender el pueblo de Villarrubín, en León

Incendios en España: Los bomberos mallorquines se despliegan para defender el pueblo de Villarrubín, en León

La oposición se abre a un pacto de estado en Baleares para afrontar el aluvión migratorio:"Es un reto, nadie lo niega"

La oposición se abre a un pacto de estado en Baleares para afrontar el aluvión migratorio:"Es un reto, nadie lo niega"

Conmemoran el 17 Aniversario de la tragedia de Spanair, en la que murieron tres pilotos mallorquines

Conmemoran el 17 Aniversario de la tragedia de Spanair, en la que murieron tres pilotos mallorquines
Tracking Pixel Contents