La oposición se abre a un pacto de estado en Baleares para afrontar el aluvión migratorio:"Es un reto, nadie lo niega"

Los partidos de la oposición (PSIB-PSOE y Més per Mallorca) se abren a negociar un pacto de estado con el Govern de Marga Prohens para afrontar el aluvión migratorio en Baleares. "La situación es un reto, nadie lo niega", afirman las formaciones de izquierdas, quienes reclaman al Ejecutivo autonómico que no utilice esta cuestión "para hacer política" y deje de utilizar "un discurso racista".

"A mí me gustaría que los partidos democráticos pudiéramos sentarnos para analizar los problemas estructurales de Baleares, tendríamos que ser capaces de hacerlo. Lo que el PP todavía no nos ha llamado y el único diálogo que ha tenido de este tema ha sido con Vox, un partido que basa su postulado en la demagogia más absoluta. Sería necesario este diálogo y sentarnos todos, pero me parece difícil viendo la actitud del Govern", expresa el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Una postura que comparte el diputado del PSIB-PSOE, Omar Lamín, quien también ve complicado que los populares estén dispuestos a sentarse en la mesa para negociar con la oposición. "La situación con la llegada de migrantes es un reto, nadie lo ha negado. El PSOE no tendría ningún problema, estamos abiertos a cualquier iniciativa para sentarnos y abordar la situación. Pero la pregunta es, ¿está dispuesto el PP a negociar un pacto de estado que respete los derechos humanos y la lealtad institucional? Estamos viendo a un partido entregado a los postulados de la ultraderecha", relata Lamín.

Críticos con el discurso del PP

Ambas formaciones se muestran muy críticas con el discurso del PP respecto a la cuestión migratoria, el cual llegan a calificar de "racista y xenófobo". "Prohens está haciendo bandera de sus políticas antiinmigración, con discursos contrarios a los derechos humanos y que no contribuyen a trasladar que nuestras islas son tierra de acogida y solidarias" afirma Lamín, destacando la necesidad de "buscar soluciones comunes" en lugar de "hacer la guerra" con este tema. Asimismo, el diputado socialista denuncia que el Govern autonómico "no asume ninguna competencia" al respecto y deja todo en manos del Gobierno Central.

"El Govern pone el foco sobre las personas más débiles, pero no está cuestionando cuál es el origen del problema de este tipo de inmigración", destaca Apesteguia. Por otro lado, el portavoz de Més per Mallorca también reconoce la necesidad de que el Gobierno Central aporte más recursos a Baleares para que las personas que lleguen al archipiélago sean atendidas en condiciones de dignidad.

"La nueva Lampedusa"

Por su parte, desde Vox se muestran preocupados con "esta inmigración masiva y descontrolada" y advierten que Baleares "se está convirtiendo en la nueva Lampedusa". La portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, reclama "el cierre y la protección de fronteras", así como la llegada de Frontex a las islas y "la deportación de aquellos inmigrantes que entran de forma ilegal". Asimismo, Cañadas incide en que el PP actúa en esta cuestión "gracias a la presión de Vox".