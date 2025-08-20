La natalidad en Baleares se desploma: un 5,63% menos hasta junio
En lo que va de año se han contabilizado 4.145 nacimientos en las islas, lo que supone una bajada significativa respecto al mismo periodo del año anterior
La natalidad en Baleares continúa en descenso y ha marcado el retroceso más acusado de todo el país en lo que va de año. Entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 4.145 nacimientos, lo que supone una caída del 5,63 % respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta bajada sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma con la mayor reducción de nacimientos en España, seguida de Navarra, donde la caída fue del 1,55 %. En lo que va de año, han nacido 2.137 niños y 2.008 niñas en Baleares. Solo en el mes de junio se registraron 721 alumbramientos (369 niños y 352 niñas).
Perfil de las madres
Los datos reflejan que la mayoría de las madres tenían entre 30 y 34 años, con un total de 243 nacimientos en ese tramo de edad. Le siguen las madres de entre 35 a 39 años (200) y de 25 a 29 años (135). En el extremo opuesto, 13 madres tenían entre 15 y 19 años.
Ligero aumento de defunciones
Sin embargo, mientras la natalidad desciende, la mortalidad presenta un ligero aumento del 0,51 % respecto al mismo período del año anterior en Baleares. Según el informe del INE, hasta la semana 31 (última semana de julio y primera de agosto), 5.510 personas han fallecido en las islas, incluyendo 146 en la última semana.
