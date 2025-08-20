Mallorca se prepara ante la alerta naranja por lluvias intensas y tormentas

La lluvia vuelve con fuerza a Mallorca este miércoles, tras semanas de elevadas temperaturas. La isla afrontará un episodio breve pero intenso, con una alerta naranja activa desde las doce hasta las seis de la tarde, que podría reanudarse de madrugada. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Dirección General de Emergencias, se esperan precipitaciones de hasta 40 o 50 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían venir acompañadas de tormenta eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

El principal riesgo, advierten las autoridades, está en la carretera. Tras semanas de sequía, el terreno está “muy seco” y podría producirse inundaciones repentinas en puntos conflictivos. “Lo que más preocupa es que en un momento determinado pueda descargar mucha agua en poco tiempo”, alerta la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, que insiste en seguir las recomendaciones oficiales y evitar comportamientos riesgo como cruzar carreteras inundadas o permanecer en sótanos. Así, Estrellas invita a hacer uso del “sentido común”.

Además, de las lluvias intensas, la previsión contempla una importante carga eléctrica y rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles o desprendimientos de elementos de construcción, así como incendios forestales por la caída de rayos. En esta misma línea, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, detalla que la situación por la “confluencia de masas de aire frío” proviene de Italia y Argelia, lo que genera un episodio “corto pero intenso”. "Las áreas más afectadas serán el norte de Ibiza y el sur de Mallorca, desde Llucmajor hasta Sant Llorenç”, explica Gárriz.

Plan de acción

Ambos responsables señalan que informarse correctamente es fundamental. Estrellas recuerda que la AEMET emitirá boletines de actualización al mediodía y por la tarde, a las 19:30. Asimismo, Emergencias mantendrá reuniones de seguimiento para coordinar la respuesta de distintos organismos. “Estamos trasladando toda la información a los posibles afectados, para que los planes de emergencias municipales se engranen”, explica Gárriz.

El ayuntamiento de Palma ya ha activado su plan de emergencia municipal y ha establecido “medidas de refuerzo con bomberos” y “cierres de algunas instalaciones a determinadas horas”.

El Consell de Mallorca también ha tomado medidas. En cualquier caso, las autoridades insisten en que la población mantega la calma, siga los avisos oficiales y actúe con sentido común durante las próximas horas. “La información salva vidas”, sentencia la consellera.