Incendios en España: los equipos de emergencia de Baleares llegan a Ponferrada y se disponen a iniciar los trabajos contra el fuego

Un convoy de diecisiete vehículos con bomberos de las islas y personal de Protección Civil y el 061 llega al área afectada tras un viaje de casi 24 horas

Miembros del equipo de emergencias de Balears, esta mañana en Ponferrada, antes de comenzar a trabajar en la extinción de los incendios.

Miembros del equipo de emergencias de Balears, esta mañana en Ponferrada, antes de comenzar a trabajar en la extinción de los incendios. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Tras un viaje que se ha prolongado casi 24 horas, el convoy formado por unas 50 personas en diecisiete vehículos de distintos cuerpos de emergencias de Balears ha llegado a las seis de la mañana a Ponferrada, en León, y se disponen a participar en los trabajos de extinción de los incendios que devastan enormes áreas del noroeste de la península.

Una parte del equipo, formada por Bombers de Palma y de Mallorca, junto a personal de Protección Civil y el 061 salió ayer a las ocho de mañana en el ferry de Alcúdia a Barcelona. En el barco se encontraron con otros miembros del contingente, formado por Bombers de Menorca. Desde Barcelona el convoy emprendió el largo viaje hacia León. Al mismo tiempo, otro grupo formado por Bombers de Ibiza viajó en barco a Valencia y se dirigió desde allí por carretera hacia la zona acordada.

El convoy que salió de Barcelona se encontró con un atasco en una autopista cerca de la ciudad, que resultó ser consecuencia de un accidente de moto. Los responsables del convoy se ofrecieron a prestar ayuda, ya que entre el equipo había varias ambulancias del 061, aunque les dijeron que no era necesario y prosiguieron el camino. Durante la noche, cuando se acercaban a Ponferrada, pudieron ver las llamas en las montañas.

Noticias relacionadas y más

Sobre las seis de la mañana el convoy de Balears ha llegado a Ponferrada, en León, donde tendrán su base. Allí se han encontrado con otros contingentes llegados desde distintos puntos de España para prestar ayuda, entre los que había bomberos de Cataluña y Andorra. Tras un breve descanso se han puesto a disposición del centro de mando, que les ha asignado una zona de actuación cerca de la localidad de Sobrado, en el límite entre las provincias de León y Orense. Está previsto que los equipos se desplacen hacia allí este mediodía para emprender cuanto antos los trabajos de extinción de los grandes incendios que asolan extensas áreas en la zona.

