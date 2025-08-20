Incendios en España: los equipos de emergencia de Baleares llegan a Ponferrada y se disponen a iniciar los trabajos contra el fuego

Tras un viaje que se ha prolongado casi 24 horas, el convoy formado por unas 50 personas en diecisiete vehículos de distintos cuerpos de emergencias de Balears ha llegado a las seis de la mañana a Ponferrada, en León, y se disponen a participar en los trabajos de extinción de los incendios que devastan enormes áreas del noroeste de la península.

Una parte del equipo, formada por Bombers de Palma y de Mallorca, junto a personal de Protección Civil y el 061 salió ayer a las ocho de mañana en el ferry de Alcúdia a Barcelona. En el barco se encontraron con otros miembros del contingente, formado por Bombers de Menorca. Desde Barcelona el convoy emprendió el largo viaje hacia León. Al mismo tiempo, otro grupo formado por Bombers de Ibiza viajó en barco a Valencia y se dirigió desde allí por carretera hacia la zona acordada.

El convoy que salió de Barcelona se encontró con un atasco en una autopista cerca de la ciudad, que resultó ser consecuencia de un accidente de moto. Los responsables del convoy se ofrecieron a prestar ayuda, ya que entre el equipo había varias ambulancias del 061, aunque les dijeron que no era necesario y prosiguieron el camino. Durante la noche, cuando se acercaban a Ponferrada, pudieron ver las llamas en las montañas.

Sobre las seis de la mañana el convoy de Balears ha llegado a Ponferrada, en León, donde tendrán su base. Allí se han encontrado con otros contingentes llegados desde distintos puntos de España para prestar ayuda, entre los que había bomberos de Cataluña y Andorra. Tras un breve descanso se han puesto a disposición del centro de mando, que les ha asignado una zona de actuación cerca de la localidad de Sobrado, en el límite entre las provincias de León y Orense. Está previsto que los equipos se desplacen hacia allí este mediodía para emprender cuanto antos los trabajos de extinción de los grandes incendios que asolan extensas áreas en la zona.

David López Frías Casi 400.000 hectáreas arrasadas y 33 detenidos España sigue ardiendo, en la que es ya la pelor ola de incendios de las tres últimas décadas. A pesar de que la bajada de las temperaturas ha dado un respiro en algunas regiones afectadas, como es el caso de Asturias, el viento está dificultando las tareas de extinción en otras, como es el caso del fuego de Extremadura que amenaza el Valle del Jerte. Lea aquí la crónica completa.

El problema de la despoblación Casi el 90 % del centenar de localidades afectadas por los incendios forestales de este mes de agosto -con terreno arrasado por el fuego o evacuaciones o confinamientos de población- han perdido habitantes en lo que va de siglo, en algunos municipios del noroeste peninsular por encima del 50%. Que la despoblación y el abandono del mundo rural es un alimento para los incendios -sumado cada vez más a factores climáticos- lo dicen los expertos desde hace años y lo corroboran los datos oficiales de población de las áreas tradicionalmente más afectadas.

Habla Marlaska El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Estado dio "todos los medios desde el minuto uno" para hacer frente a la oleada de incendios y que, además, a partir del día 15 de agosto se pidió de forma "proactiva" un listado a las comunidades autónomas que no sufrían incendios para "tener en la recámara medios complementarios" ante la evolución de las llamas. En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, Marlaska confía en que las predicciones meteorológicas "más positivas" debido a la bajada de temperaturas permitan la extinción de los incendios, aunque ha subrayando que hay que mantener la "cautela" y ser "precavidos".

Cinco fuegos en Asturias Cinco incendios continúan activos esta mañana en Asturias, dos menos que anoche, en los concejos Cangas del Narcea, Degaña, Ponga y Quirós, mientras que otros siete fuegos se mantienen controlados y dos más están estabilizados, informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). El fuego de Degaña, procedente del de Anllares del Sil, en León, sigue siendo el que más preocupa y el que concentra una mayor dotación de medios tanto terrestres, que han trabajado durante toda la noche con maquinaria pesada para abrir líneas de defensa, como aéreos.