Incendios en España: Los bomberos mallorquines se despliegan para defender el pueblo de Villarrubín, en León

Los miembros de los equipos de emergencia desplazados desde Balears para ayudar en la extinción de los incendios en León están trabajando ya en el lugar. Los mallorquines han sido desplegados en las proximidades de un pequeño pueblo, Villarrubín, cerca del límite con Orense, con la misión de evitar que los frentes ya controlados se reaviven con el viento y defender la localidad del avance de las llamas. Los expedicionarios mallorquines trabajan codo con codo con profesionales desplazados desde otros lugares de España, y han podido apreciar ya la magnitud de la catástrofe: "Son los fuegos forestales más grandes a los que nos hemos enfrentado nunca".

La expedicion balear está por una cincuentena de personas: bomberos de Palma, Mallorca, Menorca e Ibiza, así como miembros de Protección Civil y equipos sanitarios del 061. El convoy ha llegado esta mañana, sobre las seis, a su base en Ponferrada tras un viaje de casi 24 horas. Tras un breve descanso se han puesto a las órdenes de la central de mando en León, que les ha enviado a la pequeña localidad de Villarrubín, cerca del límite con la provincia de Orense y muy cerca de los frentes de llamas.

El incendio está muy cerca de la localidad de Villarrubín. / DM

"Estamos a los que nos digan", comentaba esta tarde uno de los bomberos mallorquines, "y por ahora nos han encomendado que trabajemos para evitar que el fuego se reactive en las proximidades del pueblo, e intentar defenderlo en caso de que las llamas avancen". Junto a ellos trabajan otros equipos de extinción desplazados desde otras partes de España: "Hay gente de Soria, Salamanca... También hemos visto bomberos franceses y personal de la UME".

Los bomberos destacan que todos están coordinados: "Las cosas se están haciendo bien, parece que desde la dana hemos aprendido. Todos los equipos cuentan con el apoyo de una ambulancia, para intervenir en el caso de que haya heridos". Sin embargo, son conscientes de la magnitud de la catástrofe: "Las extensiones quemadas son tan grandes que resulta difícil hacerse una idea. Son los incendios más grandes a los que nos hemos enfrentado nunca".