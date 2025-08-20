Cruz Roja dará tres comidas al día a los migrantes de la Estación Marítima de Palma

La Delegación del Gobierno en Illes Balears ha anunciado este miércoles la ampliación de los recursos de primera atención para las personas migrantes que llegan en patera a las islas y se encuentran en tránsito hacia la Península. Esta decisión se produce en respuesta a la intensificación del flujo migratorio, con la llegada de 1.243 personas desde el 1 de agosto.

Según un comunicado de prensa, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, ha convocado una reunión de coordinación con la Policía Nacional, la Guardia Civil, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo y la Cruz Roja para hacer balance del último episodio migratorio y poner en marcha nuevas medidas. La creciente presencia de perfiles vulnerables entre los migrantes, especialmente en 2025, ha obligado a "redimensionar los recursos", señala el comunicado.

Medidas de emergencia

Entre las nuevas medidas, el Gobierno, a través del Ministerio de Migraciones, ha dispuesto la apertura temporal, en horario nocturno, de las estaciones marítimas de Palma, Ibiza y Formentera para dar cobijo a los migrantes que pernoctan en las islas. Además, se ha contratado un servicio de manutención, limpieza y seguridad -a cargo de la empresa Tragsa- las 24 horas en los puertos de Mallorca e Ibiza, y se ha incrementado la ayuda a la Cruz Roja para garantizar la distribución de agua y alimentos. De hecho, a partir de este mismo miércoles, se proporcionarán tres comidas diarias a quienes deban pasar más de una noche en las terminales portuarias.

Esta ampliación de recursos llega tras las recientes denuncias de laPlataforma Les Balears Acollim, que criticó la "precariedad" de la atención institucional. Según la plataforma, la carga asistencial ha recaído en gran medida sobre asociaciones y voluntarios. El portavoz de la entidad, Carlos Martín Ciscar, describió cómo este mismo lunes tuvieron que asistir con comida y agua a cerca de 60 personas en la Estación Marítima de Palma, lamentando la "alarmante falta de recursos" y la insuficiente ayuda oficial durante las horas de espera.

Migrantes en los alrededores de la Estación Marí­tima de Palma, el pasado mes de julio. / DM

De hecho, el comunicado de la Delegación del Gobierno agradece la labor de los voluntarios y las ONG, y subraya que el Ejecutivo "está poniendo soluciones" y continuará incrementando los recursos para abordar la crisis migratoria de manera "colectiva y sin crispaciones de carácter partidista".

Llamamiento a la coordinación

En un mensaje dirigido al Govern balear, el delegado Rodríguez Badal ha instado a la administración autonómica a sumarse a la "acción coordinada y efectiva" del Estado. El comunicado advierte que el Govern "todavía está a tiempo de decidir si quiere formar parte de esta acción" o si prefiere continuar por la "senda improductiva de la confrontación política".

La situación también afecta directamente al sistema de protección de menores del Consell de Mallorca, que se encuentra al borde del colapso. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha alertado de una sobreocupación del 1.150%, con la llegada de 36 niños y adolescentes solo en agosto, lo que pone en riesgo el modelo de atención. El IMAS ha hecho un llamamiento urgente a la coordinación de todas las administraciones para evitar un colapso total del sistema.