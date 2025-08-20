Eva García denuncia la falta de entendimiento hacia el autismo: “La sociedad no está preparada para entenderlos”

Eva García, presidenta de la Asociación Asperger de Baleares y secretaria de la Confederación Asperger España, advierte sobre las dificultades que tienen las personas con trastorno del espectro autista (TEA), así como sus familiares. “Muchos no entienden realmente lo que tienen, o incluso lo minimizan”, explica, reclamando una mayor sensibilización y formación en todos los ámbitos. Asimismo, afirma que "nuestra intención es poder ayudarles a que se sientan mejor y poder tener una mejor relación con su familia".

En general, las actividades terapéuticas son las más demandadas por los socios de la Asociación, ya sean pacientes adultos o familiares de los más jovenes y con mayor grado de discapacidad. Según afirma García, la Asociación ofrece asesoramiento y apoyo a las familias de los diagnosticados, además de terapias, talleres de habilidades sociales y de autonomía. Asimismo, actúa en muchos casos como mediadora con los colegios para facilitar que los estudiantes con autismo se sientan más cómodos en su entorno educativo, debido a la cada vez mayor demanda en el tema de la educación. Para ella, uno de los mayores retos es “vivir en una sociedad que aún no está preparada para comprender ni acompañar a estas personas”.

Por otra parte, la Asociación "colabora actualmente con otras entidades, como la Asocación Nacional del Síndrome de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud (ANSEDH) o l'Asociació Mallorquina de Fibromiàlgia (AMASC)", cuya alianza consiste en proponer a las instituciones que tengan en cuenta estas organizaciones a la hora de elaborar "cualquier protolo para las asociaciones con pacientes".

Entre los proyectos más recientes de la asociación de las islas, destacan “el protocolo ‘Entén-me’ y otras iniciativas menos conocidas, como las ayudas directas a familiares de personas con TEA. También suelen realizar proyectos en común con otras entidades de España. No obstante, García afirma que la Asociación planea impulsar “nuevas propuestas de mediación laboral, así como reiniciar los diagnósticos de autismo”.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación insiste en que para poder desarrollar estos proyectos hacen falta más recursos y apoyo institucional. “Queremos transmitir a las instituciones cómo mejorar estas ayudas”, añade, con el objetivo de “disponer de un local más grande para poder llevar a cabo futuros proyectos”. Del mismo modo, la Asociación sigue contando con la colaboración de una parte de la ciudadanía, gracias al desarrollo de actos benéficos que permiten mantener su actividad.