Conmemoran el 17 Aniversario de la tragedia de Spanair, en la que murieron tres pilotos mallorquines

Hoy se cumplen 17 años del desafortunado accidente que tuvo lugar en la pista 36-L del Aeropuerto de Madrid-Barajas, en el cual un avión de la compañía Spanair, correspondiente al vuelo JK5022, se estrelló a mediodía al intentar despegar. La tragedia causó la muerte de 154 personas y secuelas graves a otras 18. Cabe destacar que, de las más de 150 víctimas, 3 eran mallorquinas. Ellos eran el comandante Antonio Luna, el copiloto Francisco Javier Mulet y el pasajero José Fernández Vázquez.

Por ello, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022) ha anunciado para este miércoles la celebración de una serie de actividades emotivas para "homenajear a todas las víctimas de accidentes áereos que ha ocurrido en España, así como a sus familias". Es por eso que, sobre la 13 del mediodía, los representantes de algunas trágedias volátiles, como la de Monte Oiz (1985), Mali (2014) y Alpes franceses (2015), han dedicado unas palabras, junto con los de Spanair, para recordar a todos los fallecidos y afectados de aquella masacre. Además, también se ha realizado una ofrenda floral en memoria de las victimas y familiares.

El objetivo para la AVJK5022 es no solo "recordar lo que ocurrió hace 17 años y honrar a todos los familiares afectados", sino también "evitar que vuelva a repetirse una tragedia similar y mejorar la seguridad aérea de cara a los próximos años".

Consecuencias de la tragedia

Por otra parte, este accidente tuvo muchas consecuencias, más allá de las víctimas, especialmente a nivel jurídico. Según afirma la AVJK5022 en una nota de prensa, "el informe de CIAIAC en 2011 culpaba a los pilotos responsables del vuelo". Sin embargo, el Dictamen de Comisión de Investigación del Congreso de Diputados desautorizó el informe, al señalar como principal causa de la tragedia a "un fallo sistémico en la aviación civil española", llegando a provocar un debate sobre las causas de la catástrofe que aún no se ha podido resolver con claridad. También hubo varias polémicas en torno a las indemnizaciones a las familias de los afectados, pues la Asociación asegura que "no se aplicó el convenio correspondiente".

Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos

Debido a la insistencia de la Asociación y también del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno ha declarado el 20 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. De hecho, 2025 es el primer año en que se celebra esta conmemoración.

De acuerdo con la AVJK5022, "el accidente de Spanair ha dejado una huella enorme en la historia de la aviación civil en España", lo que implica una mayor necesidad de llevar a cabo una mayor atención y asistencia a las victimas y familias de tragedias aéreas. Por su parte, el Gobierno también ha asegurado "comprometerse con las víctimas de los accidentes de aviación y sus familiares mediante acciones conmemorativas".