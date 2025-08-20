Calendario escolar 2025-2026 de Baleares: inicio de las clases, vacaciones y días festivos
Las clases de la mayoría de enseñanzas empezarán el 10 de septiembre y finalizará el 19 de junio de 2026
Palma
Se acerca septiembre y con él finalizan las vacaciones escolares de verano y se reinician las clases, interrumpidas el pasado mes de junio.
El Consejo Asesor del Calendario Escolar aprobó el pasado mes de abril la propuesta de la Conselleria de Educación del calendario escolar para el curso 2025-2026 en Baleares.
Estas son las claves del nuevo curso escolar:
Inicio de clases
- El curso escolar se iniciará el 10 de septiembre y finalizará el 19 de junio de 2026 para los estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial. Los estudiantes de segundo de Bachillerato terminarán el curso antes, el 22 de mayo, para poder preparar las pruebas de acceso a la universidad (PBAU).
- Las Enseñanzas Artísticas (EeiP-Danza) empiezan las clases el 11 de septiembre.
- Las clases de Formación Profesional en todos sus grados arrancarán el 19 de septiembre.
- Los estudios de EEiP-Música empezarán las clases el 25 de septiembre.
- Los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA) iniciarán las clases el 26 de septiembre.
- Las Escuelas Oficiales de Idiomas y otras enseñanzas (ERE, EA, EERE) empezarán el 29 de septiembre.
Vacaciones
- Las vacaciones de Navidad serán entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026.
- Las vacaciones de Semana Santa será entre el 2 y el 12 de abril de 2026.
Otros festivos
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 27 de febrero: fiesta escolar unificada
- 2 de marzo: Dia de les Illes Balears (festivo día siguiente)
- 1 de mayo: fiesta del trabajo.
