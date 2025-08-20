Caen las llegadas de pasajeros alemanes a Baleares un 3,2 % en julio

Baleares sigue siendo la comunidad autónoma principal en atracción de viajeros extranjeros, pero pierde fuelle en julio entre su principal mercado emisor, el alemán, según confirma Turespaña con la publicación de su informe sobre entradas por vía aérea. El mes pasado llegaron a los aeropuertos del archipiélago 2,6 millones de pasajeros internacionales, con lo que se mantiene el liderazgo con una cuota del 22 %. Sin embargo, caen las llegadas de viajeros con origen de Alemania un 3,2 %.

Turespaña recuerda que en esta estadística se incluye a los pasajeros residentes, con lo cual no se puede usar el término turistas extranjeros. En total, en julio han llegado a España 11,7 millones de pasajeros de aeropuertos internacionales, un 4,3 % más que en el mismo mes de hace un año. Y de enero a julio se han recibido 63,7 millones, con un alza del 6 %. Mientras, el archipiélago acumula 6,5 millones de viajeros internacionales, con un crecimiento del 4,9 %.

Líder en bajo coste

Baleares es la comunidad que acaparó más pasajeros en julio, con un incremento del 1,2 %. Encabeza también el flujo de llegadas en aerolíneas de bajo coste, con una cuarta parte de la cuota del mercado y sigue subiendo, hasta un 3,2 %.

Además, las islas continúan siendo el principal destino desde Alemania, roza el 47 % de los 1,6 millones de pasajeros que llegaron a España de ese mercado, que retrocede a nivel estatal un 0,6 % respecto a julio del año pasado, siendo el único que no crece. En el caso de Baleares el descenso llega al 3,2 %. Ahora bien, en los siete meses del año se acumulan 8,5 millones de viajeros que volaron desde Alemania a los aeropuertos nacionales, con un crecimiento del 2,8 %.

Del segundo gran mercado para Baleares —el primero en España—, el británico, se han registro 2,7 millones de llegadas a España, con un aumento del 4 %. También es el archipiélago el que ha recibido a más pasajeros del Reino Unido, tres de cada diez, aunque se constata una ligera caída del 0,1 %. Por contra, en Canarias, su segundo destino, crece este mercado un 5 %.

Las islas ganan 18.500 pasajeros franceses en julio

En cuanto al resto de grandes mercados emisores sobresale una vez más el buen comportamiento en las islas de Francia. Ocupa el cuarto puesto en España, con una cuota del 7,4 % que se mantien estable el mes pasado, pero Baleares ganó 18.500 pasajeros.

Después de la comunidad balear, las grandes receptoras de pasajeros internacionales son Cataluña (2,3 millones), Madrid (2,2 millones), Andalucía (1,4 millones), Comunidad Valenciana (1,3 millones) y Canarias (1,2 millones).

Por aeropuertos de destino Son Sant Joan conserva su tercer puesto tras el de Madrid y Barcelona, con 1,9 millones de llegadas internacionales en julio, apenas un 0,8 % más, y 7,1 millones de viajeros de enero a julio, lo que supone un incremento del 2,9 %. Junto con el aeropuerto de Ibiza (+2,7 %), el mallorquín es el que registra porcentualmente un crecimiento más moderado.

Son Sant Joan, entre los grandes

En otro orden destaca el posicionamiento del aeropuerto de Palma entre los diez principales terminales de la red de Eurocontrol en la semana del 4 al 10 de agosto. Según la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, que incluye a 41 estados miembros, Son Sant Joan cierra su top ten, con 1.014 vuelos diarios de media; es un 8 % más de aterrizajes y despegues que en 2019.

Adelanta al aeropuerto de Palma el de Antalya. El aeródromo turco llega a los 1.061 vuelos por día (un 10 % más que antes de la pandemia) y se coloca en el octavo puesto. Las cinco primeras terminales son Estambul (1.628 vuelos), Ámsterdam (1.445), París Charles de Gaulle (1.422), Fráncfort (1.389) y Londres Heathrow (1.347).