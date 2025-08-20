Baleares tendrá un exoesqueleto robótico para ayudar a niños con parálisis cerebral a ponerse de pie y caminar

Los niños con parálisis cerebral y atrofia medular podrán ponerse de pie y caminar por primera vez con el nuevo exoesqueleto pediátrico que tendrá Baleares, un dispositivo robótico diseñado para ayudar en la rehabilitación de menores con enfermedades neuromusculares graves. El aparato tendrá un armazón externo, barras rígidas, motores y un software que permite programar cada movimiento en las sesiones con el fisioterapeuta. El Servei de Salut ya ha cerrado el proceso de licitación y, si se cumplen los plazos, en octubre se adjudicará el contrato y el aparato estará operativo a principios de 2026.

«Es el primero que tendrá la red pública en Baleares», explica la subdirectora de Atención a la Cronicidad, Estefanía Serratusell: «Está especialmente adaptado a la pediatría y pensado para niños con enfermedades neuromusculares y neurológicas. Imita la fuerza natural del músculo y permite personalizar la rehabilitación de manera muy individualizada». El aparato se colocará en el Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP), en la calle Joan Maragall de Palma, un centro que depende de la conselleria de Asuntos Sociales.

Estefanía Serratusell y Juan Carlos de Carlos, del Servei de Salut, explican el proyecto. / MANU MIELNIEZUK

Será allí donde se identifique a los menores que cumplen los requisitos de talla, peso y movilidad articular para poder usarlo. «No sirve para todos los niños con alteraciones neuromusculares», puntualiza Juan Carlos de Carlos, coordinador autonómico de Pediatría y jefe de la UCI pediátrica de Son Espases. «Es para aquellos que encajan en las características que el exoesqueleto puede proporcionar. Siempre habrá que valorar cada caso de forma individual». El dispositivo cuenta con movilidad en caderas, rodillas y tobillos, de modo que reproduce el gesto natural de caminar. «Lo que hace es simular la marcha y mantener al niño en posición erguida», describe De Carlos: «Es una terapia innovadora de rehabilitación asistida por un robot: se puede regular el grado de movimiento, la fuerza o la amplitud articular».

El programa de tratamiento se adaptará a cada paciente, aunque por lo general se ofrecerá en tandas de tres meses con dos sesiones semanales de una hora. Después de la evaluación inicial, se valorarán los resultados. «No es una terapia que cure, sino que complementa la rehabilitación», advierte De Carlos: «Pero lo que sí ha demostrado es que aumenta la fuerza, mejora la movilidad articular, ayuda a sentarse y a caminar a quienes lo hacen con grandes dificultades».

Entre 50 y 70 niños beneficiarios

En Baleares, se calcula que entre 50 y 70 niños al año podrían beneficiarse. La mayoría serán menores con parálisis cerebral infantil, una condición que afecta aproximadamente a uno de cada mil nacimientos, y algunos casos concretos de atrofia medular espinal tipo 2, una enfermedad genética rara que causa debilidad muscular progresiva. «Estamos hablando de un número pequeño de pacientes, afortunadamente», señala Serratusell.

El aparato se aplicará en niños de entre 2 y 14 años, con una altura de entre 90 y 140 centímetros, aproximadamente. Incluye sujeciones en cabeza, tronco y extremidades inferiores, y cuenta con un marco de seguridad con ruedas para garantizar la estabilidad: «Lo más importante es que está controlado en todo momento por un profesional. Se adapta a cada niño y su uso está muy limitado a lo que ese menor puede tolerar sin riesgo».

Más allá de los beneficios físicos, los especialistas destacan el impacto emocional. «El hecho de que un niño que no puede caminar logre ponerse de pie con la ayuda del robot tiene un efecto psicológico muy positivo», asegura De Carlos: «Aumenta la autoconfianza, mejora la interacción social, incluso la calidad del sueño o la alimentación. Son aspectos que van más allá de la movilidad».

209.000 euros

El coste de la licitación ronda los 209.000 euros, financiados con fondos europeos. Solo una empresa, española, se ha presentado al concurso, lo que refleja lo incipiente de esta tecnología. «Es un proyecto piloto que iremos evaluando con indicadores antes y después de cada ciclo de tratamiento», apunta Serratusell. Si los resultados son positivos, no se descarta ampliar el proyecto en el futuro.

Primero hay que adjudicar el contrato, previsto para este octubre, y luego formar a los profesionales que lo manejarán. «Los fisioterapeutas serán quienes trabajen directamente con los niños, pero el seguimiento será multidisciplinar, con neuropediatras y médicos rehabilitadores», detalla De Carlos. La empresa adjudicataria se encargará de la formación inicial.

En España, solo cinco comunidades autónomas disponen de exoesqueletos pediátricos en la red pública: Madrid, Castilla y León, Cataluña, Canarias y Valencia. Baleares será la sexta y los profesionales confían en que sea un paso decisivo. «Estamos al principio de una innovación que probablemente irá a más», resume De Carlos: «Lo importante es que, aunque no cure, puede mejorar la calidad de vida de estos niños y sus familias».