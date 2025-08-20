Baleares envía un avión anfibio a Extremadura para reforzar la lucha contra los incendios forestales

Baleares envía ayuda a Extremadura y Castilla y León para extinguir los incendios forestales que están azotando el norte y oeste de la península. Tras recibir una petición formal de la Junta de Extremadura, el Govern ha enviado un avión anfibio para ayudar en el fuego que afecta a Jarilla. Esta acción se suma al contingente balear que ayer se desplazó a Castilla y León, donde ya está plenamente operativo.

El avión enviado a Extremadura, modelo Air Tractor Fire Boss, está diseñado específicamente para la lucha contra incendios forestales. Dispone de una capacidad de 3.100 litros de agua, autonomía superior a tres horas y gran maniobrabilidad en entornos de orografía compleja. Este podrá cargar agua directamente del mar, lagos o embalses, y así se reducirá el tiempo entre descargas, aumentado la eficacia de las operaciones.

De esta forma, está previsto que el aparato llegue a la zona en unas tres horas y se integre en el operativo de Jarilla, donde se han calcinado más de 12.000 hectáreas. El director general de Emergenicas, Pablo Gárriz, explica que el avión se envía por la solicitud de asistencia de Extremadura: "Ayer recibimos la petición de la comunidad extremeña y analizamos los medios que teníamos disponibles, sin afectar a nuestro operativo".

Contingente Castilla y León

En cuanto al contingente desplazado a Castilla y León, formado por 46 efectivos entre bomberos, agentes de medio ambiente, técnicos de emergencias y voluntarios de Protección Civil, Gárriz detalla que han tenido que reestructurar los equipos para “adaptarse a las necesidades locales”. De esta forma, dos autobombas se dedicarán a proteger núcleos de población y el resto trabajará en perímetro y flancos para contener el incendio.

El viaje hasta la península se complicó debido a algunas incidencias durante el trayecto, como retrasos del barco y un pinchazo, aunque finalmente todos pudieron llegar. Los equipos ya han realizado los primeros reconocimientos de las zonas y han comenzado las actuaciones operativas programadas.