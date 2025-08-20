Alerta naranja en Mallorca: la lluvia llega a la isla y se esperan hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora
Las precipitaciones podrían ser intensas en las próximas horas, especialmente en el interior y en las zonas de levante y sur de la isla
Mallorca se encuentra desde las 12 horas en alerta naranja por lluvias y tormentas que podrían descargar con fuerza en las próximas horas, especialmente en el interior y en las zonas de levante y sur de la isla. En algunas zonas ya se han registrado intensas precipitaciones, como en s'Alqueria Blanca e Inca.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de comarcas, como la Serra de Tramuntana y el litoral norte, se mantienen avisos amarillos con chubascos algo menos intensos, pero igualmente significativos.
Agosto estaba dejando en Mallorca una de las olas de calor más intensas y duraderas de los últimos años. Aunque la ola de calor se ha dejado notar especialmente el fin de semana, según datos de AEMET, el episodio cálido se ha prolongado durante 16 días consecutivos, lo que lo convierte en uno de los más largos desde que existen registros.
Ese calor acumulado, sin embargo, se convierte ahora en combustible perfecto para un escenario de inestabilidad atmosférica. La entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el Mediterráneo activa el cóctel meteorológico: aire frío en altura, humedad abundante y el calor residual en superficie, ingredientes idóneos para el desarrollo de tormentas fuertes.
- ¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta a Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas
- De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
- El Constitucional abre el riesgo de devoluciones masivas en el Impuesto de Sucesiones balear
- Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”
- El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Mallorca
- Joan Miró: «Los mallorquines son tontos, destruyen su paraíso»
- Mallorca se abrasa: Palma ha alcanzado este domingo los 42 grados
- Una formación para revolucionar el modelo de turismo en Baleares: 'Por fin un FP de circularidad hotelera, porque encontrar un perfil adaptado es complicado