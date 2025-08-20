Alerta naranja en Mallorca: la lluvia llega a la isla y se esperan hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora

Mallorca se encuentra desde las 12 horas en alerta naranja por lluvias y tormentas que podrían descargar con fuerza en las próximas horas, especialmente en el interior y en las zonas de levante y sur de la isla. En algunas zonas ya se han registrado intensas precipitaciones, como en s'Alqueria Blanca e Inca.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de comarcas, como la Serra de Tramuntana y el litoral norte, se mantienen avisos amarillos con chubascos algo menos intensos, pero igualmente significativos.

Alerta naranja en Mallorca: la lluvia llega a la isla y se esperan 50 litros por metro cuadrado en una hora / Jaume Rigo

Agosto estaba dejando en Mallorca una de las olas de calor más intensas y duraderas de los últimos años. Aunque la ola de calor se ha dejado notar especialmente el fin de semana, según datos de AEMET, el episodio cálido se ha prolongado durante 16 días consecutivos, lo que lo convierte en uno de los más largos desde que existen registros.

Ese calor acumulado, sin embargo, se convierte ahora en combustible perfecto para un escenario de inestabilidad atmosférica. La entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el Mediterráneo activa el cóctel meteorológico: aire frío en altura, humedad abundante y el calor residual en superficie, ingredientes idóneos para el desarrollo de tormentas fuertes.