La UIB ofrece un curso en castellano para ser "experto en normativas de viviendas turísticas"

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ofrece un curso para ser "experto universitario en normativa de viviendas de uso turístico". Se trata de título propio que la universidad oferta de cara al curso 2025-2026 y cuyos objetivos se centran en enseñar a cómo rellenar una Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT), "saber si posible o no el contrato de arrendamiento de temporada" o qué recursos se pueden interponer ante actas de la Inspección. Una formación cuya lengua vehicular será el castellano.

En la exposición de motivos de dicho curso, se señala la importancia de "conocer con más detalle la normativa aplicable a una actividad que suscita tantos de titulares y debate social y que, además, forma parte de nuestro principal motor económico".

Asimismo, otro de los aspectos que ofrece esta titulación a los estudiantes es conocer "qué requisitos exigidos a las viviendas son cuestionables, cuál es el papel y responsabilidad de las plataformas o qué impuestos origina la actividad de alojar los turistas".

Salidas profesionales

La formación también apunta hacia una serie de salidas profesionales entre las que destaca el trabajo en empresas de alojamiento en vivienda (departamentos de comercialización, de otros, de captación de productos, de reservas...), en agencias de viaje y operadores turísticos (áreas de comercialización de productos, gestión y creación de nuevos productos) y en asesoría legal y de empresas (abogados, economistas, titulados en Turismo).

En este sentido, otra de las salidas profesionales destacadas es hacia el trabajo en administraciones y organismos públicos tales como "la Conselleria de Turismo, ayuntamientos y otras entidades dedicadas a la promoción del turismo".

Precio: 600 euros

En cuanto al precio y las condiciones, la matrícula suma un total de 600 euros. Asimismo, los alumnos tienen de plazo para matricularse entre el 8 de julio y el 30 de octubre, ambos días incluidos. Cabe recalcar que el curso, cuya modalidad es semipresencial, se inicia el 6 de noviembre de 2025 y finaliza el 19 de diciembre de este mismo año

Cursos alquiler turístico

Cabe recordar que este no es el primer curso que ofrece la UIB vinculado a la actividad del alquiler turístico. El año pasado la universidad ya ofertó el título de experto en la comercialización del alquiler turístico con el objetivo de "formar a los propietarios, agentes y profesionales que participan en la cadena de valor de esta tipología de alojamientos turísticos". El curso ofrece una serie de salidas profesionales entre las cuales destacan "la gestión directa de viviendas de alquiler turistico" y los "departamentos de comercialización o agencias turísticas (Airbnb, Booking...)".

Una formación que desató la polémica entre algunos de los estudiantes de la UIB, que decidieron protestar en el campus de la propia universidad. Los jóvenes cargaron contra el centro educativo y el director del curso, Tolo Deyà, "por estar impartiendo un curso para profesionalizar el alquiler turístico a pesar de sus consecuencias para nuestra clase".