Transparencia Municipal en Baleares: Solo ocho ayuntamientos aprueban en 2025, según un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona

Las webs corporativas de los ayuntamientos de Baleares han vuelto a suspender mayoritariamente en transparencia, según el análisis concluido en julio de 2025 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) dentro de su proyecto Infoparticipa. Casi nueve años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia 19/2013, que obliga a las administraciones a publicar información de interés ciudadano, el grado de cumplimiento en Baleares es muy bajo.

El Mapa Infoparticipa revela que, en 2025, solo 8 de los 67 municipios de la comunidad autónoma obtuvieron un aprobado (un 16%), lo que representa un descenso respecto a los 12 municipios que aprobaron en 2024. Los ayuntamientos que aprobaron en 2025 son Santa Eulària des Riu, Inca, Calvià, Ciutadella, Maó, Sant Lluís, Es Castell y Sant Antoni de Portmany.

Destacan Santa Eulària e Inca, los únicos dos municipios que lograron una calificación de excelente y obtuvieron el sello de reconocimiento. La mayoría de los municipios (44 de 67) obtuvieron notas muy bajas, sin superar el 25% de cumplimiento, y 15 de ellos se encuentran entre el 25% y el 49%.

Escaso compromiso de Baleares con la Ley de Transparencia

La UAB ha evaluado la transparencia en Baleares desde 2021, con un número variable de aprobados en años anteriores (11 en 2021, 8 en 2022, 10 en 2023 y 8 en 2024), lo que evidencia un escaso compromiso de los Ayuntamientos del archipiélago con la transparencia al no observarse un incremento o mejora en las calificaciones. El modelo de la UAB no solo valora la presencia de información, sino que esta sea completa, inteligible, fácilmente localizable y actualizada, y que se anonimicen los datos que afectan a particulares según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). El empeoramiento general se atribuye principalmente a la falta de actualización de la información.

Los resultados se publican en el Mapa Infoparticipa. Para conseguir el Sello Infoparticipa, los ayuntamientos deben cumplir entre el 75% y el 95% de los indicadores, dependiendo del número de habitantes del municipio, y la certificación es anual para asegurar un cumplimiento continuo de la transparencia. El modelo de análisis, diseñado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (LPCCP) de la UAB (actualmente grupo de investigación ComSET), integra 52 indicadores que valoran la información actualizada sobre la gestión y su correcta ubicación y facilidad de localización. La metodología considera dos variables principales: la Transparencia de la Corporación y la Información para la Participación, según explicó la investigadora responsable del proyecto, la doctora Marta Corcoy.