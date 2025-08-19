Las inversiones de Rafa Nadal: El extenista apuesta por el capital riesgo con su sociedad Inversiones Garbet

El tenista mallorquín Rafa Nadal, retirado de las pistas el año pasado, ha decidido invertir en capital riesgo a través de su sociedad Inversiones Garbet, integrada en su holding Aspemir. Tras liquidar su antigua sicav en 2023, el manacorí ha confiado en la gestora Tresmares Private Equity, vinculada al Banco Santander, ha informado este martes el diario digital El Confidencial

Inversiones Garbet cuenta con un patrimonio de 14,3 millones de euros y obtuvo un beneficio de casi 700.000 euros en 2023. Se trata de una de las principales filiales de Aspemir, que en total suma un entramado societario valorado en unos 104 millones de euros.

Con esta decisión, Nadal se une a otras grandes fortunas españolas que apuestan por el capital riesgo, un sector en auge por sus ventajas fiscales y altas rentabilidades.

La elección de Tresmares Private Equity no es casual, subraya El Confidencial. La firma, con oficinas en Madrid y Londres, gestiona inversiones alternativas en Europa y ha movilizado más de 1.700 millones de euros en los últimos años. Su especialidad es apoyar a pymes en crecimiento, con operaciones que oscilan entre los 25 y los 250 millones de euros.

El capital riesgo se ha convertido en una opción atractiva para inversores como Nadal, ya que permite entrar en empresas con potencial de expansión y salir después con importantes plusvalías. En el caso del manacorí, se trata de una vía de diversificación de su patrimonio más allá de los negocios que mantiene ligados a su imagen personal, como la Rafa Nadal Academy o la cadena hotelera ZEL junto a Meliá.

Dentro del holding Aspemir, Inversiones Garbet destaca como la tercera mayor sociedad en valor contable, solo por detrás de Telesto Inversiones (43,5 millones) y Mabel Capital Global (18 millones). Este entramado, gestionado con la supervisión de su madre, Ana María Parera, refleja la profesionalización de la gestión patrimonial del extenista.