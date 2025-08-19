Las risas de los niños saharauis llenan de alegría Katmandu Park a pocos días de su regreso al desierto

Quedan apenas dos semanas para que los niños saharauis que llegaron en julio a Baleares con el programa ‘Vacaciones en Paz’ regresen a sus casas: a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) bajo el sol abrasador del desierto del Sáhara. Sin embargo, hoy han disfrutado de una jornada llena de risas, juegos y diversión en Katmandu Park, una actividad organizada por el Govern y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

Junto a sus primos y hermanos mallorquines, 25 menores saharauis han disfrutado de atracciones como el parque acuático, la conocida casa al revés y muchísimas experiencias más en este parque temático de Magaluf, una actividad que pone de relieve la importancia de rodear a los niños de acogida y a sus familias en un ambiente de respeto e ilusión.

La familia de acogida

Durante la jornada no han faltado los abrazos y las muestras de cariño. Fatma Mustafa llegó a Mallorca el pasado 18 de julio, justo hace un mes, acompañada de 27 compañeros de los campamentos de refugiados. Hoy, ya ha completado casi toda la experiencia con su familia de acogida y le ha regalado a su “prima mallorquina”, Julia, unas palabras que han acabado fundiéndose en un tierno abrazo entre las pequeñas: “Me gusta decir que Julia es como mi hermana”. Julia, por su parte, contesta: “Para mí, Fatma es de aquí”.

Fatma y Julia se funden en un tierno abrazo. / Carla Beltrán

La vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Ventura Vaquer, ha explicado que “son niños que se hacen querer con facilidad” y aunque el principio fue “accidentado” por los visados de algunos menores, “un tema del que desconocemos lo que sucedió exactamente”, el “verano lo ha compensado”. Vaquer ha hecho un balance positivo de la actual edición del programa, pues según ha explicado, “los niños no han presentado problemas graves de salud”.

Igualmente, el nuevo director de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, también presente en la jornada, ha destacado la labor “altruista” de las familias de acogida y ha declarado que desde la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo “siempre” estarán al lado de los menores saharauis para “apoyarles con tal de que vivan un verano feliz”.

Más de 3 décadas de un programa humanitario

La iniciativa ‘Vacaciones en Paz’ lleva 38 años realizándose en Baleares con tal de proporcionar a los niños procedentes de los campamentos del Sáhara Occidental unas vacaciones lejos del calor del desierto junto a familias de acogida de las islas.

Tal y como ha explicado a este diario en otras ocasiones el delegado saharaui en las Islas Baleares, Ehmudi Lebsir, “el objetivo principal del programa es aliviar la situación que viven estos niños durante los duros meses de verano en el desierto” y que la “ayuda recibida por las islas y sus instituciones quedará grabada en la memoria colectiva del pueblo saharaui”.

A pocos días de volver a Tinduf, la vicepresidenta de la asociación ha explicado que los niños ya empiezan a estar “nerviosos” e “ilusionados”: “Aunque echan de menos a sus familias, muchos lloran por la añoranza de no volver a estar en Mallorca”. La pequeña Fatma afirma con certeza: “Cuando esté en el Sáhara solo pensaré en estar aquí”.