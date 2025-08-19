El PSOE exige a Prohens "que deje de castigar a la ciudadanía" y tope los precios de alquiler en Baleares

El PSIB-PSOE pide a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "deje de castigar a la ciudadanía" y tope los precios de alquiler en Baleares a través de la ley estatal de vivienda. Según expresa la diputada socialista Mercedes Garrido, el Ejecutivo balear "hace lo mismo de siempre: exigir más medidas al Estado cuando no quieren aplicar las herramientas a su alcance para bajar los precios". En este sentido, Garrido asegura que el Govern de Prohens "solo legisla a favor de los especuladores, con la consecuencia directa del incremento de precios de forma desbordada".

"Mientras en Cataluña, en un año de aplicación de la ley estatal de vivienda, los precios han bajado un 6%, en Baleares se han incrementado un 14%", afirma la diputada socialista, quien reclama a la presidenta popular que "deje de castigar a la ciudadanía y limite los precios, porque ahora mismo en las islas ni siquiera el alquiler de una habitación vale menos de 900 euros".

Ayudas al alquiler

En cualquier caso, Garrido defiende las ayudas al alquiler que ofrece el Gobierno de España, teniendo en cuenta que "son necesarias para la gente que más dificultad tiene para acceder a una vivienda digna", pero la falta de vivienda es un problema que afecta a la gran mayoría de la ciudadanía y "necesita una medida efectiva como es el tope de precios".

Paralelamente a la limitación de precios, el PSIB-PSOE también considera imprescindible que el Govern balear "entregue de una vez por todas las viviendas públicas que dejó terminadas el anterior ejecutivo, y que construya vivienda pública protegida, en lugar de favorecer el incremento de precios y la vivienda de lujo para grandes fortunas"