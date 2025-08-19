Prohens vuelve a cargar contra Sánchez tras la oleada de pateras en Baleares: "Siguen de vacaciones ante esta situación insostenible"

"Ante la demagogia y la dejadez de funciones de Pedro Sánchez y del delegado del Gobierno, vamos a dar números." Con estas palabras, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo central por su gestión de la crisis migratoria que vive Baleares, tras la llegada de más de un millar de personas en patera en apenas ocho días.

“Es una cifra nunca vista, para la que no estamos preparados. No tenemos medios, no tenemos capacidad y, lo más grave, no tenemos competencias. Y quien las tiene, el Gobierno, se lava las manos, mira hacia otro lado y, como hemos visto estos días, sigue de vacaciones”, ha denunciado.

Asimismo, la presidenta ha señalado que, mientras se reducen otras rutas migratorias, la procedente de Argelia “se ha consolidado”. “Tenemos informes de Frontex y de la Unión Europea que dicen que es una de las rutas más peligrosas, y la mafia la ha adoptado como un trayecto seguro para llegar a Europa”, ha explicado.

Prohens ha alertado de que la situación actual es “insostenible desde el punto de vista humanitario” y ha acusado al Gobierno central de aplicar una política de “fronteras abiertas” que, según ha advertido, está incentivando la inmigración irregular en las islas. En este contexto, ha denunciado el colapso del sistema de protección de menores: “Nos estamos cargando la atención de menores, la atención con dignidad que merece cualquier niño que llegue y viva bajo la tutela de una institución pública”.

Para abordar esta crisis, la presidenta ha anunciado la convocatoria de una reunión urgente con los presidentes de los cuatro consells insulares —Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera— que se celebrará el próximo jueves. El encuentro estará centrado exclusivamente en la gestión migratoria, con especial atención a la llegada de menores extranjeros no acompañados.

Prohens ha subrayado que, desde su Ejecutivo, se están aplicando medidas dentro del margen competencial autonómico para contener el “efecto llamada”. Entre ellas, ha destacado el refuerzo de los protocolos de verificación de edad para acceder a los centros de acogida. “Es lo único que podemos hacer desde aquí, pero no es suficiente sin una respuesta del Gobierno”, ha afirmado.

Además, ha lamentado que, lejos de atender las demandas del Govern balear, el Ejecutivo central haya anunciado la próxima derivación a las islas de 49 menores migrantes llegados a Canarias. Una decisión que, en sus palabras, “no solo no ayuda, sino que agrava el problema y demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la realidad que estamos viviendo en Baleares”. En este sentido, ha criticado que no se aplique el mismo criterio a todas las comunidades autónomas: “A Cataluña y al País Vasco no va a llegar ni uno”, ha sentenciado.