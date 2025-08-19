‘Portal obert’, un salvavidas que ayuda a los jóvenes extutelados de Mallorca a seguir adelante

«Hoy en día es mucho más complicado encontrar un lugar en el que vivir que un sitio en el que trabajar, y los jóvenes extutelados todavía lo tienen peor». Así resume Guillem Cladera, director de la Fundació Natzaret, cómo está afectando desde hace años el drama de la vivienda en Balears a quienes proceden del sistema de protección de menores y al cumplir 18 años se han de enfrentar a un futuro incierto. Fruto de esta problemática, la entidad puso en marcha en 2019 Portal obert. Y es que, a pesar de los avances legislativos en las islas que extienden la cobertura a los extutelados hasta los 25 años, la demanda de plazas es tan abrumadora que muchos quedan fuera.

«A los 18 años tienen que irse sí o sí», a diferencia de otras personas de su edad, que, a menudo, pueden permanecer en la casa familiar hasta consideren, explica el director de la fundación. La ausencia de un lugar estable para vivir se ha convertido en una barrera más difícil de superar que la búsqueda de empleo, en este contexto, Portal obert no solo se ha convertido en un refugio; sino en una puerta siempre abierta.

El programa se concibe como un espacio diurno que proporciona servicios básicos como duchas, lavandería y alimentos, pero su valor más significativo reside en el acompañamiento terapéutico. Este servicio, fundamental para el bienestar de los jóvenes, se corta abruptamente al cumplir la mayoría de edad. Cladera subraya la importancia de este apoyo al señalar que para él «lo más importante es poder ofrecerles un especialista en este campo», destaca, subrayando la importancia de la salud mental en esta etapa tan vulnerable de sus vidas.

Apoyo integral y adaptado

Laura Sintes, trabajadora social y técnica del programa, detalla las tres áreas de trabajo principales de Portal obert, que son el apoyo terapéutico, el acompañamiento sociolaboral y la cobertura de necesidades básicas. Junto con una psicóloga, trabaja con los jóvenes para crear itinerarios personalizados, que se adaptan a las necesidades y aspiraciones de cada uno, ya sea buscando formación o una inserción laboral directa. El seguimiento es continuo, incluso después de que los jóvenes consiguen un trabajo, «para asegurar una transición exitosa», destaca.

El 15,9% de los jóvenes atendidos por la entidad en 2024 se encontraba sin hogar

Sintes revela que las cifras de jóvenes sin hogar han aumentado de forma alarmante. En lo que va de año, han atendido a 67 personas. Cabe destacar, además, que aproximadamente un 60% de los extutelados no consigue plaza en un piso de emancipación, y muchos intentos de «retorno fallido» a sus familias de origen los devuelven a una situación de vulnerabilidad. Las colaboraciones del programa con entidades como el Banco de Alimentos, Veritas y Mercadona son cruciales, ya que les permiten ofrecer comida, un servicio que tiene una gran demanda y que ayuda a aliviar la presión económica sobre los jóvenes.

Una vida en transición

La historia de Morgan Jane Davies ilustra a la perfección el impacto de Portal obert. Tutelada desde los trece años, ha mantenido un vínculo inquebrantable con la Fundació Natzaret. Eso sí, tras su paso por un piso de emancipación, decidió «ir a la aventura» por su cuenta para ganar independencia y ahora vive en una habitación de alquiler y trabaja en un supermercado, pero continúa recurriendo al programa para recibir apoyo. «Si necesito hacer algún documento o alguna cita en específico de algo que no sepa hacer, sé que siempre puedo contar con ellos», afirma.

Morgan resalta el apoyo humano que siempre ha recibido, sobre todo de Sintes, quien -revela a este diario- no solo le ha ayudado con la búsqueda de empleo y diferentes trámites, sino que también ha estado a su lado en momentos personales cruciales. Para la joven de 24 años, el equipo de la fundación es su «familia», un pilar de apoyo que le ha proporcionado las herramientas necesarias para prosperar y enfrentar los desafíos de la vida adulta.

Los datos de la memoria de 2024 de Portal obert ofrecen una visión clara del perfil de los jóvenes atendidos. El servicio más solicitado es el soporte terapéutico (34,7%), lo que confirma la importancia de este acompañamiento profesional. El siguiente servicio más demandado son los alimentos (29,7%). En cuanto a la edad, la mayoría de los usuarios tienen entre 19 y 21 años, con un 27,9% de los jóvenes de 19 años. Respecto a su situación de vivienda, el 34,1% reside en pisos de emancipación y el 29,5% en alquiler compartido, pero un preocupante 15,9% se encuentra sin hogar, una cifra que demuestra la necesidad crítica del programa. La mayoría de los jóvenes son derivados de organizaciones como Grec (Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores) y la propia Natzaret, lo que subraya la continuidad y la relevancia de este apoyo en la vida de estos jóvenes.