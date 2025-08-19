De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca

Mallorca ha vivido durante los últimos días una ola de calor donde los termómetros han superado los 40 grados, como en el pasado domingo, donde Palma llegó a los 42 con una sensación térmica mucho mayor debido a la elevada humedad.

El comienzo de la semana también ha estado marcado por las altas temperaturas, con alerta naranja en la isla el pasado lunes y amarilla este martes. Para el resto de semana, la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet) ha avisado de un cambio en el tiempo que dejará importantes lluvias y tormentas.

Ola de calor en Mallorca / Ana B. Muñoz

Alerta naranja en diferentes zonas de Mallorca

Para este miércoles 20 de agosto, se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta, sobre todo desde las 12 horas, donde se activará la alerta naranja en el sur, interior y Levante de Mallorca por precipitaciones acumuladas en una hora de 50 litros por metro cuadrado acompañadas de tormenta, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares. En la Serra de Tramuntana y en el norte de la isla, el aviso será amarillo, con lluvias con 30 litros por metro cuadrado en una hora. Estas alertas se mantendrán hasta las 17 horas.

Las temperaturas sufrirán un descenso localmente notable y los vientos serán flojos de componente este aumentando por la mañana a entre flojo y moderado del norte y nordeste.

Fuertes lluvias de madrugada

La alerta naranja volverá a activarse en la madrugada del jueves 21 de agosto, esta vez en toda Mallorca. Hasta las 8 horas, toda la isla estará en aviso por precipitaciones acumuladas en una hora de 50 litros por metro cuadrado acompañadas de tormenta, la AEMET avisa que los efectos más adversos se darían preferentemente en zonas de costa.

Por la tarde los cielos pasarán a poco nubosos y las temperaturas continuarán descendiendo.