El nuevo director de Inmigración pide a Sánchez medidas “urgentes” ante la “alarmante” llegada masiva de pateras en Baleares
Manuel Pavón al Ejecutivo central: "Desde el Govern pedimos que no se niegue el problema y se busquen soluciones efectivas"
Cuando hace apenas unas pocas horas, en la noche y la madrugada de este martes, 58 personas de origen magrebí arribaban a las costas de Baleares a bordo de tres pateras, según ha informado la Delegación del Gobierno, el nuevo director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, ha calificado la situación de “alarmante” y ha exigido al Ejecutivo de Sánchez y al Delegado del Gobierno que “dejen de negar el problema y busquen una solución efectiva”.
Tras ser nombrado por Prohens como el nuevo responsable de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo hace apenas un mes, el subinspector de la Policía Nacional y portavoz del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Manuel Pavón ha comparecido esta mañana ante los medios durante un acto del programa ‘Vacaciones en paz 2025’, que acoge a niños saharauis en Baleares para que disfruten del verano lejos del conflicto en los campos de refugiados.
En este contexto, cuanto menos llamativo, más aún tras las declaraciones previas a su nombramiento, Pavón ha subrayado que es “urgente” que el Gobierno central deje de aplicar “medidas provisionales” y comience a adoptar “soluciones estructurales y efectivas”: “Lo primero es reconocer que Baleares es una vía de entrada ilegal hacia las costas. Los datos son alarmantes, es evidente, y se tienen que buscar soluciones para paliar este problema”.
Apoyo europeo en la crisis migratoria
Asimismo, Pavón ha enfatizado la necesidad de apoyo europeo, especialmente mediante el despliegue de Frontex en Baleares, con personal especializado en control de fronteras, análisis de riesgos y toma de huellas dactilares, para reforzar la seguridad y gestionar la llegada de migrantes de manera más eficaz. El director ha indicado, igualmente, que “en breves, la presidenta del Govern se reunirá con uno de los responsables de Frontex”.
Además, el director de Inmigración y Cooperación ha alertado sobre el papel de las mafias que trafican con migrantes: “Se están aprovechando de la desesperación de seres humanos que cruzan el Mediterráneo, y muchos mueren en el intento. En lo que llevamos de año ya son 40 las víctimas". Pavón ha pedido desestructurar estas "redes" y garantizar una política de control y cooperación internacional, "especialmente con Argelia, como ha acordado recientemente el Gobierno central con nuestra presidenta, Marga Prohens”.
