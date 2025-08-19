Morgan Jane Davies, extutelada en 'Portal obert': «La Fundació Natzaret es mi familia, siempre puedo contar con ellos»

Morgan Jane Davies es un vivo ejemplo de la diferencia que puede marcar el programa Portal obert en la vida de un joven extutelado. Después de pasar la mayor parte de su infancia en centros de menores, fue tutelada por la Fundació Natzaret en plena adolescencia, a los trece años. Ahora, más de una década después, no duda en afirmar que la entidad se ha convertido en su «familia».

«Siempre me encantó la entidad, siempre», confiesa Morgan, reflejando el afecto y la seguridad que encontró en el centro. Su historia es un claro ejemplo de la resiliencia y la autonomía que la fundación fomenta en sus jóvenes. Tras pasar por uno de los pisos de emancipación, Morgan cuenta a este diario que decidió «ir a la aventura» y dar el paso hacia la independencia. Se fue de la noche a la mañana, consciente de que si no lo hacía, no conseguiría avanzar. Ahora, vive en una habitación de alquiler que comparte con amigos y trabaja en un supermercado, un logro que demuestra su capacidad para abrirse camino en la vida adulta.

A pesar de su independencia, Morgan todavía hoy mantiene un contacto constante con el programa Portal obert. «Siempre he estado en contacto con la Fundació Natzaret y ahora con el programa», explica, subrayando la continuidad del apoyo que recibe. Este vínculo no es solo por necesidad; es una relación de confianza. La ayuda que le ofrecen es integral: va desde la entrega de alimentos, algo que tiene una gran demanda entre los jóvenes, hasta el apoyo en trámites burocráticos y la búsqueda de trabajo. Morgan destaca el papel fundamental de Laura Sintes, técnica del programa, quien no solo le ha buscado ofertas de empleo, sino que también la ha acompañado en momentos clave de su vida, un hecho que agradece especialmente.

Para esta joven de 24 años, el apoyo que el programa le ofrece va mucho más allá de lo material o laboral. «Saber que sigo teniendo gente a mi alrededor que me apoya y me ayuda es muy importante», subraya. Su testimonio resalta el lado más humano de Portal obert, un programa que no solo provee servicios, sino que construye lazos de confianza y apoyo duraderos.

Morgan relata un momento especialmente delicado en su vida, cuando la fundación la ayudó con una de sus hermanas en una situación de vulnerabilidad. Este gesto refuerza su percepción: la Fundació Natzaret y el equipo de Portal obert son su familia, un pilar fundamental que la ha acompañado en los momentos más difíciles y le ha dado, y le da, aún hoy, las herramientas necesarias para prosperar.