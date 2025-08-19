El Govern ha limpiado 50 kilómetros de torrentes en Mallorca en el último año

Eliminar la maleza y la basura de los torrentes es fundamental para evitar su desbordamiento. En el último año, el Govern ha limpiado más de 50 kilómetros en Mallorca, y desde 2023 ya se han intervenido más de 250 kilómetros en total, 310 en el total de las Baleares.

Así lo ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una visita al torrente de S’Avenc, en Campos. Estuvo acompañada por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; y la alcaldesa del municipio, Francisca Porquer.

El Govern ha triplicado el presupuesto destinado al mantenimiento de torrentes, elevándolo hasta los 17,1 millones de euros. Además, ha autorizado a los propietarios de fincas colindantes a realizar la limpieza de los tramos que pasan por sus terrenos.

“Hay que escuchar más a los payeses: llevan toda la vida viviendo en la tierra, cuidándola, y saben cómo reacciona un terreno cuando llueve”, ha dicho Prohens.

La presidenta ha recalcado que limpiar los torrentes no evita del todo las inundaciones, ya que las lluvias torrenciales pueden superar la capacidad de los cauces, pero sí reduce el riesgo de taponamientos y desbordamientos. Sin embargo, Prohens recuerda que "el riesgo cero no existe". También ha advertido que fenómenos como la DANA serán cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático.

Las actuaciones incluyen tanto trabajos de mantenimiento ordinario como de mejora puntual en tramos que lo requieran. Entre las tareas que se realizan están el desbroce de vegetación, la poda y tala de árboles en riesgo, la retirada de sedimentos, arrastres y otros elementos acumulados en los cauces, así como la eliminación de especies vegetales invasoras. Además, se actúa en la recuperación de márgenes deteriorados, la estabilización de taludes y la reparación de pequeños elementos estructurales.

Desde 2023, en Mallorca se han limpiado 79 kilómetros en ese primer año, más de 120 en 2024 y 51 hasta ahora en 2025. Para lo que queda de año, se prevé actuar en una longitud similar, lo que elevaría el total anual a cerca de 97 kilómetros y el acumulado a más de 298.

Actuaciones en Agosto

En cuanto a agosto, en Mallorca se están ejecutando actuaciones en diferentes tramos. En el torrente de S’Estret (S’Arracó, Andratx) se ha eliminado maleza y se han cortado cañas en 700 metros; en el torrente de Vinagrella (Sa Pobla) se ha retirado vegetación en 200 metros; en el torrente de Búger (Sa Pobla) se han extraído rizomas y vegetación en 350 metros; en la acequia de la EDAR de Sant Joan se han limpiado 750 metros de matorrales; en el torrente de Es Revolts (Capdepera) se han desbrozado 150 metros; en el torrente de Es Millac (Capdepera) se han limpiado 200 metros; en el torrente de Na Pedaç (Capdepera) se han eliminado rizomas en 200 metros, y en el torrente de Manacor (Manacor) se han restituido 25 metros lineales de muro y se han limpiado 80 metros adicionales de cauce. En conjunto, estos trabajos suponen más de 2,6 kilómetros adicionales de limpieza y mejora en agosto.