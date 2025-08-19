Ibiza
Una familia divisa una ballena en aguas de Baleares
Aunque este tipo de avistamientos no son habituales, no es la primera vez que se registran
Una ballena sorprendió a una familia de Santa Eulària mientras navegaba desde allí hasta Formentera, a la altura de es Freus, de s'Espardell. Se trata "probablemente, de un rorcual", según informó ayer IB3. Es el segundo animal más grande del planeta, solamente superado por la ballena azul.
En las imágenes, en las que se puede escuchar la sorpresa de la familia al encontrarse con este cetáceo, se ve también cómo el animal escupe agua a través del espiráculo en varias de sus brevísimas salidas a la superficie, durante las que apenas se ve el lomo.
Aunque este tipo de avistamientos no son habituales en aguas de las Pitiusas, lo más frecuente es ver delfines, no es la primera vez que se registran. El pasado mes de julio, una familia de ballenas sorprendió a varios barcos en aguas de Ibiza.
