Explosión de los negocios de comidas preparadas: los 'catering' se duplican en Baleares en una década

No hay evento que se precie que no cuente con una degustación para sus invitados. Hay opciones para todos los gustos y los catering de lujo suben como la espuma, muchas veces ligados a cocineros de renombre. Pero es que la moda de la comida preparada ha conquistado también el ámbito privado, ya casi no hay barriada que no tenga su propio establecimiento. Baleares ha visto como en una década se han duplicado estos negocios. El año pasado las islas contaban con 800 locales de catering y la actividad sigue creciendo sin parar.

El archipiélago en este aspecto sigue la senda del conjunto estatal: en España también se incrementan sin descanso los catering, con 19.233 establecimientos en 2024, cuando una década atrás rozaba los 14.000.

Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su directorio de empresas. De acuerdo a los locales que estaban en activo en el ejercicio pasado en la categoría de provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en Baleares hay 790 en total. Diez años antes en 2014 las islas contaban con 448 locales de catering.

Hace una década en las islas había 448 locales de comidas preparadas

A este nicho de negocio, al que se apuntan con gusto los visitantes y el turismo de lujo, no se le pone freno de momento. Año con año va subiendo la actividad. Antes de la pandemia, en 2019, en el archipiélago había 678 negocios de comidas preparadas. Un año después se sumaron siete locales, llegando a 685 y un quinquenio más tarde han crecido en más de un centenar.

En total, el INE recoge que en las islas hay 9.279 locales en activo dedicados a actividades de restauración: 4.989 restaurantes y puestos de comida, 3.500 bares y 790 negocios de comidas preparadas.