España es un país de bares, pero Baleares es territorio de restaurantes

España es un país en el que en cada esquina te encuentras un bar. Y a pesar de los vaivenes de un sector tan volátil las cifras así lo certifican, los bares se acercan a 164.000 en el conjunto estatal y los restaurantes caen casi a la mitad, con 83.700. Sin embargo, Baleares muestra su propia idiosincrasia, siempre marcada por su atracción de millones de turistas: es territorio de restaurantes, cuenta con 5.000, frente a 3.500 bares. Es decir, en el archipiélago seis de cada diez locales son restaurantes. La sangria de cierres se ceba entre los bares.

Así se desprende de las estadísticas que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el número de locales dedicados al servicio de comidas y bebidas, a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que estaban activos en 2024. En total, en el ejercicio pasado las islas tenían 8.489 restaurantes y bares para llenar de clientes.

Evolución de los restaurantes en Baleares, datos recogidos por el INE en su directorio de empresas. / INE

En el CNAE restaurantes y puestos de comida van incluidos en la misma categoría, esas dos actividades sumaban exactamente 4.989 locales en 2024; representa un 6 % del total que hay en España . Hace diez años, en 2014, Baleares tenía en funcionamiento 4.588 negocios. En una década se ha crecido en 401 locales, apenas es un 8 % más. Y aún no se ha logrado llegar a la cifra que había antes de la pandemia, en 2019, cuando se contabilizaban 5.185 restaurantes. En la actualidad hay 196 restaurantes menos, es decir han disminuido casi un 4 %.

2022, el mejor año

Tras la crisis del covid fueron bajando persianas de restaurantes, pero las aperturas de nuevos locales fueron cogiendo fuelle y en 2022 se alcanzaron 5.243 negocios, 254 más que en la actualidad; es la cifra más elevada en este nicho de negocio. En 2023 otra vez se produjo un bajón hasta quedar 4.946 en activo, se registraron casi 300 cierres, así hasta llegar al año pasado cuando volvieron a aumentar estos locales.

En diez años el archipiélago ha perdido 372 bares, cerca de un 10 %

Más difícil es la supervivencia en el capítulo de bares. Bajo la categoría de establecimientos de bebidas, según la clasificación del CNAE, Baleares contaba con 3.872 bares y cafeterías, representa el 2 % de los que hay en España. En diez años el archipiélago ha perdido 372 de estos locales, cerca de un 10 %, pues 2024 terminó con 3.500 bares en funcionamiento. Es el eslabón más débil de la cadena de la restauración. Las islas crecen en restaurantes, pero los bares no logran escapar del declive. Tres lustros atrás en la ccomunidad balear había 4.286 bares activos.

Registro de bares en la comunidad balear, actividad en declive. / INE

Antes del covid, en 2019, Baleares tenía 3.764 bares y cafeterías. En el camino se han ido perdiendo 264, lo que supone un descenso del 7 % en cinco años. Llama la atención que en el año de la pandemia crecieron el número de establecimientos, se abrieron 37, con lo cual aquel ejercicio se llegó a 3.801 bares.

En 2021 se produjo un bajón y echaron la persiana 161 establecimientos de bebidas. Un año después volvió a crecer la actividad y las islas tenían 3.784 bares, al incorporarse 144 locales más. Sin embargo, en 2023 se registró otro batacazo y terminó el ejercicio con 3.533 bares. Y en el último periodo registrado por el INE, 2024, se han perdido otros 33 locales, quedando en activo 3.500.

Solo queda esperar cómo termina de evolucionar esta temporada, visto las voces de restauradores que acusan bajadas en sus ingresos e incluso vaticinan que habrá negocios que no resistirán, para ver si las estadísticas finalmente reflejarán un 2025 marcado por la clausura de bares y restaurantes.