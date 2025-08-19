Los equipos de bomberos mallorquines parten hacia la península para ayudar en la extinción de los incendios de León

Los equipos de bomberos mallorquines que se han presentado voluntarios para colaborar en la extinción de los fuegos que asolan enormes áreas de la península han salido esta mañana del puerto de Alcúdia rumbo a Barcelona, para desde allí seguir por carretera el camino hacia León. Su destino es Ponferrada, ciudad muy cercana a algunos de los grandes incendios.

Según informan desde los Bombers de Palma y de Mallorca, los equipos han partido hoy a primera hora de la mañana en un ferry desde el puerto de Alcúdia. Por un lado hay un equipo formado por seis bomberos de Palma con tres vehículos de intervención. Junto a ellos han salido ocho miembros de los Bombers de Mallorca con dos vehículos todoterreno. El resto del contingente balear lo componen efectivos de Protección Civil, ambulancias del Samu-061 y de los Bombers de los consells de Menorca, Ibiza y Formentera. En total son unos cincuenta profesionales.

Los voluntarios colaborarán durante una semana con los dispositivos desplegados en la zona, aportando su experiencia y apoyo en las tareas de contención del fuego.

El concejal de Seguretat de Palma, Miguel Busquets, despide a los bomberos antes de partir. / Bombers de Palma

Para desarrollar esta actuación, los bomberos de Palma se han desplazado con tres vehículos de intervención: una Bomba Rural Pesada (BRP), diseñada para combatir incendios en zonas rurales y terrenos de difícil acceso, y dos vehículos tipo todoterreno ‘pick-up’ –con la parte trasera descubierta-.

Este despliegue forma parte del contingente de ayuda a Castilla y León que está coordinando la Dirección General de Emergencias del Govern balear, con el objetivo de colaborar en las tareas de control de los incendios forestales que afectan a la zona y en respuesta a la petición de apoyo urgente por parte de la Junta de Castilla y León.

La organización del dispositivo responde tanto a la solidaridad entre comunidades como a la responsabilidad institucional, garantizando en todo momento una respuesta operativa eficaz en caso de incendio en las Islas Baleares.