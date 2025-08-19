Derrumbe en el hospital Joan March: El Govern desaloja la segunda planta del centro y anuncia su reforma

La conselleria de Salud del Govern ha anunciado este martes el desalojo de la segunda planta del hospital Joan March, ubicado en el municipio de Bunyola, así como su reforma inmediata. Y lo ha hecho tras el derrumbe de una parte del falso techo que se produjo en esta zona del centro sanitario el lunes por la tarde, acompañado por el desprendimiento de cascotes de hormigón en una zona por la que transitan sanitarios, pacientes y familiares.

"La revisión técnica que se hizo inmediatamente confirmó que solo resultó afectada esa zona concreta, pero como medida de precaución los pacientes alojados en las habitaciones más cercanas fueron trasladados sin demora, y se prevé que a lo largo de este martes serán trasladados el resto de los pacientes de la planta 2 a la planta 1B, recién reformada, lo que permitirá acometer la reparación y revisar exhaustivamente toda la zona afectada, ha comunicado la conselleria de Salud.

Además, añade la conselleria, "se ha aprovechado esta circunstancia para iniciar una reforma integral de los techos de los pasillos y de las habitaciones de la planta 2, una intervención estructural necesaria con la que se garantizarán la seguridad y la modernización de las instalaciones. Las obras han comenzado este martes desmontando los techos y finalizarán, según se prevé, en un mes o un mes y una semana", ha detallado.

Los trabajadores se mostraron el lunes indignados con el desprendimiento. "Es una vergüenza, esto lo cambiarán cuando muera alguien". Y denunciaron el mal estado de las instalaciones. "Por centímetros no ha matado a nadie", aseguraron. "Estábamos pasando el carro, cambiando el pañal a los enfermos, y de pronto ha caído esto. No le ha pegado a nadie, pero si le da, lo mata o lo deja tonto de por vida", explicó sanitario que presenció el derrumbe.

Una de las habitaciones reformadas de la primera planta / CAIB

Reforma de la planta 1B y de la cocina

Por otra parte, el Govern ha informado que en el Hospital Joan March ha finalizado la reforma de la planta 1B, en la que se han invertido 65.000 euros para renovar la carpintería exterior a fin de mejorar la eficiencia energética y el aislamiento térmico, tanto en invierno como en verano. Asimismo, se han reparado diversos elementos que estaban en mal estado, con el objetivo de ofrecer un entorno más confortable y seguro.

Por otro lado, desde el 30 de julio se está reformando íntegramente la cocina del hospital, con un presupuesto de 147.000 euros, que se prevé que estará finalizada a mediados de septiembre. Con esta actuación se dispondrá de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales y que garantizarán un servicio de alimentación óptimo para pacientes y profesionales, considera la conselleria de Salud.