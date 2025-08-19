El consumo de datos móviles incrementó un 179% durante el Mallorca-Barcelona del pasado sábado

El polémico partido que dio inicio a la La Liga en Son Moix, entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, tuvo importantes consecuencias para la red telefónica de Movistar. Durante el pasado sábado, 16 de agosto, se registró un incremento del 306% en tráfico cursado de voz y del 179% de datos respecto al anterior. Cabe destacar que, para este partido, el estadio registró la mejor entrada de su historia, llegando a asistir 23.318 aficionados, traduciéndose en un lleno absoluta desde la reforma del recinto.

Asimismo, más de un 40% del consumo de datos corresponden a 5G, con un aumento del 192% en comparación con el sábado anterior. Del mismo modo, el día del partido también hubo un repunte del consumo de voz, llegando a cuadruplicar el porcentaje que se registró la semana pasada.

Estos datos reflejan el protagonismo que está teniendo el móvil hoy en día, especialmente para aquellos aficionados que comparten la emoción del partido mediante redes sociales, Whatsapp u otras plataformas digitales. Por este motivo, Telefónica sigue reforzando su infraestructura en los eventos deportivos más relevantes para asegurar una mayor experiencia de conectividad.