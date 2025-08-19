Colectivos feministas de Mallorca denuncian el “genocidio en Palestina” y exigen un alto el fuego inmediato

Diversos colectivos feministas de Mallorca han hecho público un comunicado en el que expresan su “horror” ante las atrocidades cometidas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Las organizaciones firmantes consideran que la población palestina está siendo sometida a un “genocidio” y a un intento de exterminio masivo, con especial violencia contra las mujeres, “reproductoras y cuidadoras de la vida”, sometidas a múltiples formas de violencia y a la pérdida de sus hijas, hijos y seres queridos.

El texto, que cita datos de la UNRWA recogidos en agosto, advierte de que en gran parte de la Franja de Gaza se han alcanzado niveles de hambruna, con más de 320.000 niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición aguda. Miles de ellos, según el comunicado, ya sufren desnutrición severa, la forma más mortal de malnutrición. Asimismo, se alerta de que 55.000 mujeres embarazadas afrontan riesgo de abortos espontáneos, muerte fetal y desnutrición infantil debido a la falta de alimentos y agua potable.

Ante esta situación, los colectivos firmantes reclaman un alto el fuego “permanente y definitivo”, la entrada inmediata de ayuda humanitaria y recursos sin restricciones, el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas. También piden que se reconozcan los derechos nacionales de Palestina y que la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional juzguen los “crímenes de guerra” y el “genocidio” cometidos.

Las asociaciones denuncian además la “hipocresía y cobardía” de los países occidentales, a quienes acusan de complicidad, al no condenar ni enfrentarse abiertamente a estos hechos. Señalan también que, aunque España reconoce el derecho a un Estado palestino, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

El manifiesto concluye con un llamamiento a “todas las voces libres y combativas” para intensificar los esfuerzos contra el genocidio en Palestina. Entre las firmantes se encuentran el Moviment Feminista de Mallorca, el Lobby de Dones de Mallorca, el Col·lectiu de Dones de Llevant, Feministes en Acció, Felanitx per la Igualtat, Binidones y otras asociaciones feministas de la isla.

Colectivos feministas firmantes