Los ayuntamientos de Baleares aumentan su deuda mientras se reduce en España

Los ayuntamientos de Baleares han hecho mal sus deberes en el último año y han aumentado su deuda municipal, a diferencia del resto del país, donde se ha frenado la racha negativa causada por la pandemia y el pasivo de las corporaciones locales ha descendido por primera vez desde 2021.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre deuda viva (con bancos y con el Estado), a 31 de diciembre de 2024 la suma de la deuda de los 67 municipios de Baleares alcanzaba los 227 millones de euros, un 19 % más que en el ejercicio anterior, cuando el pasivo se situaba en 191 millones.

No obstante, la deuda municipal de los ayuntamientos de España se situó en 22.847 millones de euros al cierre del año pasado, una cifra un 2 % inferior a la del ejercicio anterior y el primer descenso registrado desde 2021.

Deuda en Mallorca

Solo 13 de los 53 municipios de Mallorca han aumentado su deuda pública en el último año. Las mayores subidas las protagonizan los dos municipios con más población: Palma y Calvià. La capital balear se ha convertido en la tercera gran ciudad de España que más ha incrementado su carga financiera en términos porcentuales en 2024, solo por detrás de Alicante y Bilbao.

Palma ha elevado su pasivo hasta los 157 millones de euros,lo que supone un 12,8% más que el año pasado y una deuda per cápita de 360 euros. Esta cifra representa un porcentaje significativo del endeudamiento total de Baleares.

Por su parte, Calvià ha pasado de 12 a 21 millones de euros, lo que lo convierte en el municipio de más de 10.000 habitantes con la mayor deuda per cápita de Baleares: 391 euros por persona.

El tercer municipio que más ha incrementado su endeudamiento es Llucmajor, que ha duplicado su deuda en solo un año, pasando de 5 a 10 millones de euros.

Elogios a la izquierda

El nuevo equipo de gobierno llucmajorí ha dilapidado años de estabilidad financiera: en 2019, el PP local llegó incluso a elogiar la gestión económica del anterior ejecutivo de izquierdas. Hoy, el municipio se enfrenta a una deuda que ha pasado de estar equilibrada a dispararse en apenas dos años.

También destaca el caso de Santa Maria del Camí, gobernado por Més per Mallorca, que tras siete años con deuda cero, ha cerrado el último ejercicio con un endeudamiento de 1,8 millones de euros, lo que representa 142 euros por habitante.

En el extremo opuesto encontramos a Manacor, bastión más importante de Més per Mallorca y el municipio de más de 40.000 habitantes con las cuentas más saneadas. El municipio ha reducido su deuda a mínimos simbólicos: apenas 150.000 euros, lo que equivale a solo 3 euros por habitante. La reducción ha sido superior al 100 % con respecto al año anterior, consolidando al municipio como uno de los mejor gestionados financieramente de la isla.

Deuda en municipios pequeños

Varias localidades pequeñas y repartidas por el territorio presentan pasivos abultados si se comparan con el tamaño de su población. Aunque las cifras puedan parecer alarmantes, el endeudamiento per cápita en estos casos puede ser engañoso: construir o mantener infraestructuras básicas —como agua, luz, carreteras o alcantarillado— cuesta lo mismo, o casi, en un municipio pequeño que en uno grande. Sin embargo, al dividir ese gasto entre pocos vecinos, el coste per cápita se dispara.

Escorca, el municipio más pequeño, sigue liderando la deuda per cápita con 1.040 euros por habitante

Por ese motivo, Escorca sigue liderando la deuda per cápita en Mallorca, con 1.040 euros por habitante en un municipio de poco más de 200 personas. En el pasado, este pequeño y legendario enclave llegó a registrar un pasivo de 5.000 euros por habitante. En esa misma línea se encuentra Deià, que tras siete años con las cuentas saneadas, ha vuelto a endeudarse con 106.000 euros, lo que equivale a 144 euros por habitante.

El segundo municipio con mayor deuda per cápita es Montuïri, aunque mantiene una trayectoria descendente en los últimos siete años. En su punto más alto, la deuda superaba los 1.700 euros por habitante; actualmente se ha reducido a 867.

En el extremo opuesto, hasta 27 municipios mallorquines han cerrado el ejercicio con endeudamiento cero. Además, 18 ayuntamientos han logrado reducir su deuda respecto al año anterior, y cinco de ellos han alcanzado nuevamente la deuda cero. Las mayores reducciones se han registrado en Alaró, Sóller, Bunyola, Esporles y Montuïri.