Seis pateras con 107 migrantes han llegado esta madrugada a Baleares

Al menos 107 migrantes han sido rescatados o interceptados tras alcanzar las costas del sur de Mallorca, Ibiza y Formentera a bordo de seis pateras durante la madrugada de este lunes.

Salvamento Marítimo ha rescatado a las 2:00 horas a 22 personas, 16 hombres de origen subsahariano y seis de origen asiático, en un bote localizado a 0,15 millas de Cala S'Almunia, al sureste de Mallorca, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Una hora después, la Guardia Civil ha interceptado a cinco personas de origen magrebí tras arribar a la zona de Es Cupinar, en Formentera, a bordo de otra embarcación.

Alrededor de las 3:45 horas, Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han rescatado a 24 personas de origen subsahariano a bordo de una barca, a siete millas al sureste de la isla de Cabrera, en Mallorca. También en Cabrera, a 5,5 millas al sureste del archipiélago, han sido interceptadas en un bote otras 17 personas de origen magrebí.

Con 21 ocupantes de origen magrebí, otra embarcación ha sido localizada en torno a las 5:00 horas en la playa Caló des Mort de Formentera.

Además, en la isla de Ibiza, otro grupo de 18 personas de origen magrebí ha sido interceptado a primeras horas del día tras alcanzar la zona de Cala Nova, en Santa Eulària des Riu, en otra embarcación.

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ya habilitó la pasada semana distintos espacios en los puertos de Palma, Ibiza y la Savina (Formentera) para acoger de forma temporal a migrantes llegados en patera y garantizar una atención humanitaria adecuada.

En lo que va de año un total de 243 embarcaciones han arribado a las costas de Baleares con 4.538 migrantes, de acuerdo con el recuento de EFE a partir de las cifras de la Delegación del Gobierno en Baleares. En 2024 arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.