La Sareb tiene 50 suelos vacantes en Baleares para edificar 583 pisos

A pesar de la escasez de vivienda a la venta, la Sareb cuenta con una bolsa de suelo finalista con capacidad para construir de manera inmediata 583 inmuebles en Baleares. El llamado banco malo dispone en la comunidad de un total de 50 solares, lo que significa que acumula 150.501 metros cuadrados que, por diversos motivos, no salen al mercado, aunque los promotores inmobiliarios denuncian la falta de terrenos como una de las razones que dificultan la construcción de vivienda nueva en el archipiélago.

Estos datos los ha publicado un estudio para el centro de investigaciones Funcas que se dio a conocer a finales de junio y que ha sido trabajado por el profesor de la Universidad de Murcia y exdirectivo bancario Ignacio Ezquiaga. Los números de estos suelos vacantes los ha extraído el autor directamente solicitando la información a la Sareb y al Portal de Transparencia del Gobierno.

El documento constata la dificultad que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha tenido desde su constitución, hace 13 años, para dar salida a las bolsas de suelo generadas durante la burbuja inmobiliaria.

Además de los 50 solares disponibles en Baleares, con el planeamiento de desarrollo completo y a falta de licencia municipal, se contabilizan en el archipiélago otros 40 suelos residenciales finalistas que son colaterales de préstamos de la Sareb (es decir, la entidad no es propietaria de estos suelos, pero sí acreedora hipotecaria; si los prestatarios incumplen, podrían pasar a ser suyos). Sobre estos, el banco malo no dispone del detalle sobre viviendas edificables de las promociones correspondientes.

El estudio de Funcas señala que el principal legado de la crisis no ha sido el exceso de vivienda, sino la acumulación de suelos vacantes bloqueados, «lo que limita la elasticidad de la oferta frente a la creciente demanda». Asimismo, subraya que la Sareb ha cumplido su papel de limpiar balances bancarios, pero no ha logrado reactivar estos suelos como nuevas promociones. Según el autor del estudio, para desbloquear este potencial sería necesario reformar la gestión y la cooperación entre la Sareb, el Sepes, los fondos privados y los ayuntamientos. También facilitar la inversión en urbanización y rehabilitación y ajustar los precios del suelo a niveles compatibles con la asequibilidad de la vivienda.

En resumen, el estudio sostiene que el cuello de botella de la vivienda en España no está en la falta de suelo, sino en la incapacidad de movilizar el enorme stock vacante heredado de la crisis y gestionado por instituciones como la Sareb.

Sobre los solares del banco malo en las islas, se sabe que el Govern y el Consell de Menorca han adquirido un suelo en es Mercadal para levantar una primera fase de 35 viviendas de protección pública. Las obras podrían empezar en 2026 y alcanzar un coste estimado de 8,3 millones de euros. Asimismo, la Sareb forma parte del Proyecto Viena, cuyo objetivo es facilitar la construcción de más de 10.600 viviendas en alquiler asequible, incluyendo dos suelos en Baleares con capacidad para 58 viviendas en una primera fase. Además, la entidad ha ofrecido dos terrenos en Baleares para proyectos de interés público, como centros de salud, zonas verdes o viviendas para familias vulnerables o trabajadores de temporada. Cort también negociará con la Sareb la compra de parte de un solar de Nou Llevant para el distrito de innovación.