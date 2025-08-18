El respeto ciudadano, clave del éxito de las playas sin humo de Palma: «¡Aquí no se puede!»

El sol del Mediterráneo baña la arena de la Zona de Baño de El Molinar. En el aire, solo se percibe la brisa salada. Apenas hay rastro de humo de tabaco, ni colillas en la orilla. Este escenario de tranquilidad y civismo, que se repite en Cala Estància, cobra significado a raíz del debate sobre la futura reforma de la Ley Antitabaco. La Conselleria de Salud se ha posicionado estos días en contra de la prohibición de fumar en terrazas y playas, una medida que contempla aplicarse en la normativa nacional, y defiende una vía alternativa: la adhesión voluntaria. El éxito palpable de estos arenales de Palma, pertenecientes al total de 53 playas de la Red Balear de Playas sin Humo, invita a la reflexión, ¿es necesaria una prohibición o la concienciación y el respeto funcionan?

La postura de la Conselleria liderada por Manuela García es clara. Aunque comparte el objetivo de la Ley de lograr una generación libre de humo para 2030, sostiene que «la mejor solución no es la prohibición». Argumenta que las normativas estrictas, a menudo, generan rechazo. En su lugar, aboga por «políticas eficaces que ayuden a reducir el consumo de tabaco» a través de la prevención, la deshabituación y la protección activa de los no fumadores. Este modelo -afirman- es la vía más duradera para lograr un cambio de comportamiento en la sociedad.

Una mujer fuma en una esquina de la playa de El Molinar. / Ana B. Muñoz

Para lograrlo, defienden la creación de «Espacios sin humo» a través de la adhesión voluntaria, incentivada con beneficios fiscales y distintivos de calidad. El programa «Playas sin humo», que arrancó en 2019 de la mano de la Dirección General de Salud Mental y la Dirección General de Medio Natural, es el ejemplo de esta filosofía, un proyecto que busca no solo la salud de las personas, sino también el cuidado del medio ambiente, ya que las colillas son uno de los residuos más contaminantes de las costas.

El verdadero éxito de este programa se mide con en el cambio de comportamiento de los ciudadanos. La experiencia en El Molinar y Cala Estància demuestra que la concienciación ha calado hondo. La sensación general entre quienes frecuentan estas playas es de gran respeto por la norma.

Juan Vicens, un habitual de El Molinar que visita este arenal desde hace años, es un testigo de primera mano de este cambio. «Vengo todo el verano a esta playa, desde mayo, y casi nunca veo fumar a nadie», afirma con rotundidad. Para él, el motivo es evidente: «La gente está muy concienciada». Los únicos casos que recuerda, «y de forma puntual», son los de algunos turistas «fumando en un rincón de la playa», un detalle que resalta aún más el arraigo de la iniciativa entre la población local.

La opinión de Pedro Torrecilla, vecino de toda la vida, es aún más contundente. «No, ¡aquí no se puede!», exclama escandalizado ante la pregunta. «A mí me parece genial que no se haga, así no molestan y está todo más limpio». Este sentir es tan generalizado que incluso personas como Manuela Monés, a quien no le molesta el humo al aire libre, reconocen que no ven a nadie fumando. La tranquilidad y el ambiente familiar de estas playas, frecuentadas por vecinos, niños y personas mayores, contribuye a que el respeto sea la tónica habitual.

El control de la comunidad

Las observaciones en el terreno confirman que la norma se cumple de manera casi absoluta. La ausencia de colillas es notable, lo que demuestra que quienes ocasionalmente fuman, como alguna persona con un dispositivo electrónico [vapeador] o la minoría que se concentra en una esquina, lo hacen de forma cívica, guardándose sus residuos y la mayoría intentando consumir en la zona más apartada -que parece ser se ha establecido como ‘zona de fumadores’ no registrada.

El control parece recaer en la comunidad, según cuentan quienes frecuentan estas zonas. Socorristas de Cala Estància lo tienen claro: el programa se respeta, y si alguien fuma, «la gente misma les suele decir que no pueden hacerlo». Es una forma de autorregulación que ellos, como personal de vigilancia, apoyan. «Nosotros nos encargamos de decírselo si nadie lo hace», explican, reconociendo que rara vez es necesario.

Este compromiso ciudadano es un factor crucial para el éxito del programa. Melisa Ruma, italiana residente en Palma, relata un ejemplo que ha observado durante años en la cala: un hombre, cuyo nombre y función desconoce, se encarga de manera constante de llamar la atención a quienes fuman. No sabe si es un empleado o un voluntario, pero su presencia es un recordatorio de que la implicación va más allá de un simple cartel.

Melisa Ruma dejó de fumar hace muchos años. / Ana B. Muñoz

La colaboración ciudadana, la concienciación y la vigilancia colectiva parecen erigirse pilares de este modelo. El caso de El Molinar y Cala Estància, con años de trayectoria y un éxito palpable en el día a día, ofrece una interesante perspectiva al debate actual: prohibir o concienciar.