El PSOE denuncia la "deslealtad del PP" y defiende la gestión del Gobierno de España con el aluvión migratorio en Baleares

El PSIB-PSOE denuncia "la deslealtad institucional del PP" y defiende la gestión del Gobierno Central con el aluvión migratorio en Baleares. El secretario de Organización y Acción Electoral de los socialistas, Cosme Bonet, asegura que "cada vez que el Gobierno de España ha buscado la colaboración de las comunidades autónomas para hacer frente al drama migratorio, el Govern balear se ha negado a colaborar".

En este sentido, Bonet detalla que el Govern de Marga Prohens "se ha negado a participar en las últimas conferencias sectoriales para tratar esta cuestión con el gobierno central y ha cambiado la consellera de Asuntos sociales, en un claro endurecimiento de la postura del Ejecutivo para satisfacer a la ultraderecha".

Dimisión del delegado del Gobierno

Respecto a la petición de dimisión del delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, el socialista determina que "pedir dimisiones no es ninguna solución, es solo buscar confrontación, y esto no interesa a la ciudadanía de las islas", por lo que "si el PP realmente buscara soluciones, se sentaría con el Gobierno del Estado a trabajar conjuntamente sobre la política migratoria, combatiría los discursos de odio y potenciaría los servicios públicos".

Así, Bonet lamenta que "con un gobierno autonómico absolutamente de vacaciones, salen distintos cargos del PP a repetir consignas, con la idea de que la polémica con el gobierno central permita tapar la ineptitud y la carencia de respuesta de los gobiernos autonómicos liderados por el PP, una vez más, contra una gran catástrofe, como son los incendios". Precisamente, el dirigente socialista aprovechó para "expresar la solidaridad del PSIB-PSOE con las víctimas de los incendios" y trasladar el apoyo a la acción de la Unidad Militar de Emergencias y de todos los bomberos y fuerzas de seguridad de todas las comunidades autónomas".

"Incoherencia del PP"

En cualquier caso, Bonet advierte que "la primera comunidad autónoma interesada en que el Estado colabore en la acogida de personas migrantes, especialmente de los menores, es Baleares, porque es incoherente que el PP reclame soluciones cuando se niegan a aplicar políticas en el ámbito estatal que las islas podrían acabar necesitando".

Por todo ello, el secretario de Organización del PSIB-PSOE considera que "una vez más Marga Prohens demuestra que está más para repetir las consignas que le ordena la dirección de su partido que para mirar por los intereses de la ciudadanía de Baleares".