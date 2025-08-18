El PP reclama más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para frenar el aluvión migratorio en Baleares

El PP reclama la llegada de más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para frenar el aluvión migratorio en Baleares. Los populares han registrado esta mañana una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para exigir al Gobierno de España que reconozca la ruta migratoria argelina como una vía consolidada hacia las islas, que persiga de forma eficaz a las mafias que trafican con personas y que dote de los medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el archipiélago.

El portavoz popular, Sebastià Sagreras advierte de que "Baleares no puede seguir siendo la puerta trasera de la inmigración ilegal hacia Europa mientras Sánchez mira hacia otro lado y deja a nuestras islas solas frente a las mafias". Según apunta Sageras, en lo que va de 2025 han llegado más de 4.500 inmigrantes irregulares y "cada día que pasa aumenta el drama humanitario en nuestras costas, a razón de una patera cada dos horas, y el negocio de quienes trafican con seres humanos”.

"Dejadez de funciones"

Sagreras insiste en la "dejadez de funciones" del delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, que lo único que ha hecho es "sembrar de barracones los puertos de Baleares mientras se esconde de dar explicaciones en el Parlament y en el Senado”. A su juicio, "su inacción da aliento a las redes criminales de tráfico de personas y convierte a Baleares en territorio vulnerable”. Por ello, ha recalcado que “si no está dispuesto a aportar soluciones reales, lo mejor que puede hacer por el bien de todos es dimitir y marcharse a su casa”.

600 plazas vacantes

La proposición registrada por el PP insta al Gobierno central a cubrir de forma urgente las 600 plazas vacantes de Policía Nacional y Guardia Civil en las islas, a dotar a los agentes de medios suficientes y a reconocer económicamente su labor con medidas como la equiparación salarial y la actualización del plus de insularidad, aumentándolo en 18 millones de euros.

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden ser el dique de contención de esta crisis sin efectivos ni recursos. O Sánchez actúa ya o el caos que ya han denunciado será absoluto”, remarca Sagreras.

Intervención de Frontex

Finalmente, el portavoz popular recuerda que la presidenta del Govern, Marga Prohens, viajará en septiembre a Bruselas para reunirse con el comisario europeo de Interior y Migración y exigir la intervención de Frontex en Baleares. "Si Sánchez no pide ayuda a Europa, lo hará la presidenta Prohens. Porque Balears es frontera sur de Europa y no podemos seguir siendo excluidos de las operaciones europeas de control migratorio”, concluye.