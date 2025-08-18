Mallorca seguirá este lunes en alerta naranja por calor
Los avisos estarán vigentes hasta las siete de la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este mediodía aviso naranja por calor en interior y norte de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera, mientras que el nivel de aviso será amarillo en Menorca y el resto de Mallorca.
Según la información de la Aemet, a las 12.00 horas se activará el aviso naranja para el interior y norte de Mallorca y las Pitiusas por temperaturas que podrían alcanzar los 39ºC. En el resto de Mallorca y Menorca los valores máximos podrían situarse entre los 36ºC y los 38ºC. Los avisos estarán vigentes hasta las 18.59 horas.
Para este martes, la Aemet prevé mantener activo entre las 12.00 y las 18.59 horas el aviso amarillo en el interior y sur de Mallorca por temperaturas máximas de hasta 36ºC.
Por otra parte, durante la noche se han anotado temperaturas mínimas de hasta 28ºC en Capdepera, 27ºC en la Serra d'Alfàbia y 26ºC en puntos de Mallorca como Banyalbufar, el puerto de Sóller y Portopí.
