Llegan 75 migrantes a Baleares en patera desde el viernes

La Guardia Civil interceptó ayer a un grupo de ocho inmigrantes en Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza, después de alcanzar la costa en patera, mientras que otro grupo de cuatro personas fue también localizado en la playa de Cala Egos, en Santanyí, al sureste de Mallorca. Estos doce ocupantes, se suman a los 51 que llegaron el sábado a Formentera a bordo de tres embarcaciones precarias y a una última patera del viernes por la noche con doce tripulantes, por lo que en las últimas horas han arribado 75 migrantes a Baleares.

La primera patera de ayer domingo fue localizada hacia las 3:30 horas de la madrugada, después de que guardias civiles del puesto principal de Sant Josep interceptaran a ocho personas de origen magrebí en la carretera de circunvalación número 8 de Evisisa, según informó la Delegación del Gobierno en las islas.

Además, en torno a las 7:30 horas de la mañana, la Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí interceptaron a otras cuatro personas, también de origen magrebí, que llegaron a la zona de Cala Egos a bordo de otra embarcación.

En lo que va de año, 237 embarcaciones han arribado a las costas de Baleares con al menos 4.431 inmigrantes, la mayoría de origen magrebí y subsahariano, de acuerdo con el recuento de EFE. En 2024, llegaron a las islas 5.882 migrantes irregulares, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Vox

Por otro lado, el diputado nacional de Vox Jorge Campos denunció ayer la llegada de «cientos de inmigrantes ilegales» a Baleares en pateras arribadas a Formentera, Ibiza y Mallorca, y criticó la «inacción» del Gobierno y de la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

El parlamentario por Baleares, en un videocomunicado difundido en sus redes sociales, aseguró que Vox ya advirtió de esta «invasión» hace días, en base a las informaciones del analista Rubén Pulido, que alertaba de «oleadas masivas de inmigración ilegal procedente de África». Campos acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «retirar patrullas de la Guardia Civil para atender la inmigración ilegal» en un contexto en el que, según dijo, «la criminalidad está disparada y protagonizada fundamentalmente por africanos ilegales».