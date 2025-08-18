Indignación en el sector inmobiliario balear por el "secuestro" de 50 solares de la Sareb

La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) ha expresado este lunes su "profunda preocupación e indignación" ante la noticia de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) posee 50 solares vacantes en el archipiélago con potencial para edificar 583 viviendas. El sector califica la situación de "auténtico escándalo", acusando a la Sareb de agravar la crisis habitacional en la comunidad.

Recordemos que según un estudio para el centro de investigaciones de Funcas, el llamado "banco malo" acumula más de 150.000 metros cuadrados de suelo listo para la construcción, pendiente únicamente de la licencia municipal. Estos datos contrastan con las reiteradas denuncias de los promotores inmobiliarios sobre la falta de terrenos, considerada una de las principales barreras para la construcción de nueva vivienda en el archipiélago. El estudio señala que la Sareb, creada tras la burbuja inmobiliaria, ha fracasado en su misión de reactivar estos suelos y darles salida al mercado.

Un "secuestro" que margina al promotor local

ABINI critica duramente a la Sareb por lo que considera un "secuestro de viviendas y suelo", pues afirma que la entidad "ha actuado en connivencia con fondos de inversión y servicers, en perjuicio de los residentes en Baleares". La asociación subraya que esta parálisis es inaceptable en un territorio donde la escasez de suelo edificable ha sido un problema crónico durante más de una década.

La inacción de la Sareb no solo agrava la crisis de vivienda, sino que también margina al promotor local, quien históricamente ha sostenido el mercado de vivienda asequible en nuestras islas

Para el sector, la inacción de la Sareb no solo agrava la crisis de vivienda, sino que también "margina al promotor local, quien históricamente ha sostenido el mercado de vivienda asequible en nuestras islas". La asociación recuerda que, desde 2022, la Sareb es una entidad pública financiada con impuestos, lo que hace aún más grave que no actúe en pro del interés general.

Exigencia de acción inmediata

La asociación pone como ejemplo la situación de Son Busquets, un proyecto de 800 viviendas que lleva décadas paralizado, para ilustrar la "ineficiencia y el abandono en materia de gestión de suelo y vivienda" por parte de las administraciones y la propia Sareb.

ABINI exige de manera "urgente y con la mayor celeridad" la inmediata tramitación de las 583 viviendas en los solares de la Sareb, así como de las 800 de Son Busquets. Además, insiste en que estas promociones deben ser destinadas "única y exclusivamente a los residentes en las Islas Baleares". La asociación concluye que la sociedad no puede permitirse más demoras y que resolver la falta de vivienda es el principal reto de las islas, requiriendo "decisiones firmes y orientadas al bien común".