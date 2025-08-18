El Consell advierte que "la llegada masiva de pateras" les forzará a dar una servicio "puramente asistencial" a los menores migrantes en Baleares

"Estamos trabajando muy por encima de nuestra capacidad, y los recursos no son ilimitados". El Consell de Mallorca, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), advierte que "la llegada masiva de pateras" les obligará a dar un servicio "puramente asistencial" a los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas.

La vicepresidenta del IMAS, Magdalena García Gual, advierte que el sistema de protección de Infancia y Adolescencia se encuentra en una situación de saturación sin precedentes, "con una sobreocupación del 1.150%". Según los datos de la propia institución, en lo que llevamos de agosto han llegado a Mallorca 36 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, 15 de los cuales en solo tres días y 6 este último fin de semana, una cifra que supera la de todo el mes de agosto del año pasado, cuando llegaron 30.

Así, la vicepresidenta del IMAS insiste en que "esta presión constante" pone en riesgo el modelo de atención centrado en itinerarios educativos y de inserción social", que podría verse reducido a una atención puramente asistencial si no se dispone de los recursos necesarios. "Estamos trabajando muy por encima de nuestra capacidad, y los recursos no son ilimitados», destaca Gual.

Sin apoyo del Gobierno Central

La responsable insular destaca que, desde el inicio de la legislatura, "el IMAS ha dimensionado el sistema según las necesidades, ampliando plazas y reforzando el personal especializado para garantizar el cumplimiento de la ley y la atención a los menores". Sin embargo, remarca que este esfuerzo se ha hecho "sin apoyo económico ni humano por parte del Gobierno de España", a quien reclama "medidas concretas y urgentes".

Entre estas medidas, cita el reconocimiento oficial de la ruta migratoria balear, la activación de Frontex para reforzar la vigilancia y la coordinación en la costa, y la aportación de una financiación inmediata que permita afrontar la situación garantizando la mejor atención a los menores.

«Es imprescindible que el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en Baleares colaboren de manera activa con las instituciones insulares para afrontar esta situación. Solo con diálogo, coordinación y recursos suficientes podremos garantizar la mejor atención a los menores y preservar la calidad de nuestro sistema de protección», concluye la vicepresidenta.