El cambio de normativa sobre luces de alerta genera un mercado fraudulento

El 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar en el coche una luz de alerta en lugar de triángulos para avisar de una avería o accidente que haya dejado el vehículo paralizado en la carretera. Muchos conductores ya conocían esta información, pero no todos saben que algunos dispositivos que se están comercializando incumplen los requisitos que marca la Dirección General de Tráfico (DGT) para el año que viene y entonces podrán ser multados si no llevan una baliza correctamente certificada. Tanto en las principales tiendas online como en establecimientos físicos se siguen vendiendo luces V16 «homologadas» que esconden una verdad a medias: actualmente están «homologadas» como posibles sustitutas de los triángulos, pero si no están conectadas con la plataforma DGT 3.0, serán ilegales dentro de un semestre.

Basta con hacer una búsqueda en los grandes hipermercados digitales o visitar una gran superficie para ver cómo aún hay muchas luces que se publicitan como «homologadas por la DGT». Sin embargo, cuando se consultan las características del dispositivo, en muchos casos no aparece en ningún lugar que la baliza puede ser geolocalizada por la red DGT 3.0. El precio del producto suele ser un buen detector del embuste: si cuesta menos de 20 euros, mejor desconfiar; pinta que su homologación caducará en diciembre.

España es el único país de Europa que ha optado por relevar los triángulos por las luces V16. Lo ha hecho impulsada por los malos datos de siniestralidad de la última década en un aspecto concreto: alrededor de 20 personas mueren atropelladas cada año tras bajarse de su vehículo. No se detalla si el siniestro se produce al poner las señales de alerta, pero Tráfico considera que las balizas son más seguras que desplazarse unos metros para poner los triángulos y, además, con estos dispositivos aumenta la visibilidad a mil metros de distancia frente a los 100 metros del método tradicional.

Con este objetivo de minimizar el peligro se establece la obligatoriedad de llevar las luces de alerta en lugar de los triángulos. Todavía quedan seis meses para ponerse al día, pero a continuación aclaramos algunas dudas que pueden surgir.

Las balizas realmente homologadas se pueden adquirir a través de internet, tanto en las grandes plataformas (Amazon, Shein, Alibaba... ) como en webs dedicadas al mundo de la automoción y las de grandes superficies. Por supuesto, también se pueden comprar en establecimientos físicos como tiendas especializadas e hipermercados. ¿Y el precio? Desconfíe de aquellas luces que sean demasiado baratas pues es muy probable que no tengan la conexión con la DGT 3.0. Las luces que serán legales a partir de 2026 suelen costar entre 30 y 60 euros, aunque no se descarta que suba el precio a medida que se acerca la fecha límite.

Así funcionarán las luces de alerta V16 / .

Requisitos legales

Para que la luz sea legal y esté homologada, desde el 1 de enero de 2026 debe estar conectada a la plataforma DGT 3.0. Gracias a ello, y tras comprobar que la señal recibida corresponde a la de un vehículo averiado, Tráfico enviará esa información a los vehículos conectados (vía apps y sistemas de geolocalización), así como a los paneles de aviso que hay en las carreteras. Así, los conductores que circulen por la zona estarán advertidos con tiempo de los problemas en la red viaria y podrán circular con más precaución. La información sobre la ubicación del vehículo accidentado se enviará cada 100 segundos y dejará de enviarse una vez se haya desactivado la señal.

La policía no recibirá directamente el aviso. Sin embargo, al igual que a todos los usuarios de la red de carreteras que vean los paneles electrónicos de la vía o que usen aplicaciones como Google Maps o Waze, a los agentes de tráfico le constará la información de que se ha producido un incidente en un punto determinado y decidirán si acuden a ver qué ha ocurrido.

El reglamento establece que la baliza deberán llevarla los turismos y los vehículos mixtos, así como los automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses. Las motocicletas, como en el caso de los triángulos, están exentas de llevarlos ya que se entiende que pueden ser retiradas de la calzada con facilidad en caso de avería.

No existe obligación ahora de llevar la V16 para señalizar una avería o un accidente, afirman a este diario fuentes de la DGT que, sin embargo, recuerdan que estas balizas se pueden usar hoy como sustitutas de los triángulos en autovías y autopistas, ya que «no es obligatorio bajar del vehículo» cuando este queda paralizado por un problema en ese tipo de calzadas. Hoy, además, el dispositivo no requiere de conexión a la DGT 3.0, pero si no la tiene, no servirá de nada dentro de seis meses.

«El régimen sancionador se establecerá cuando entre en vigor la obligatoriedad de llevar la baliza», subrayan fuentes de la DGT, que añaden que habrá una gradación en el tipo de multas a imponer. Quien no lleve el dispositivo en el vehículo seguro que deberá afrontar una sanción más elevada que quien lleve una baliza V16 pero sin conexión con la DGT 3.0. Podría ir de unas decenas de euros a algún centenar e incluso algún punto en juego. Ahora, no poner los triángulos comporta una multa de 80 euros.