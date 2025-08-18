Baleares envía un contingente de 50 efectivos a Castilla y León para ayudar en los incendios forestales

Baleares enviará este martes un contingente de ayuda a Castilla y León para colaborar en las tareas de extinción de incendios forestales, que afectan a distintas zonas del norte y oeste peninsular. El dispositivo estará formado por 50 efectivos de la dirección general de Emergencias e interior, Bomberos del Consell Insular de Mallorca, de Menorca e Ibiza, Bomberos de Palma, Agentes de Medio Ambiente, técnicos de telecomunicaciones de emergencias, equipos del SAMU061 y voluntarios de Protección Civil de distintas localidades

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, explica que este operativo no “merma la capacidad de respuestas en Baleares”, ya que los recursos movilizados no pertenecen al dispositivo ordinario de prevención de incendios en las islas. Además, insta a ciudadanía a actuar con “prudencia y responsabilidad” y pide “tranquilidad” ante las altas temperaturas.

Asimismo, el Govern subraya la necesidad “unidad” y traslada un mensaje de “solidaridad” con las comunidades afectadas: “Necesitamos ir todos de la mano. Las comunidades autónomas podemos aportar recursos, aunque limitados, pero debemos coordinarnos para que mejoren los múltiples focos de incendio”.

Por su parte, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, insiste en que se van a emplear “recursos extraordinarios” que no forman parte del operativo ordinario ni del reforzado de incendios forestales de las Islas Baleares. Así, no restará efectivos al dispositivo balear de verano, preparado para posibles incendios y fenómenos meteorológicos adversos.

Organización de la ayuda balear

En cuanto a logística y la organización del contingente, Gárriz explica que el contingente se dividirá en dos convoyes que embarcará mañana hacia la península; uno desde Mallorca y otro desde Menorca e Ibiza. Ambos se reunirán en un punto intermedio antes de dirigirse juntos a la zona de actuación que determine la Junta de Castilla y León. En esta misma línea, asegura que el objetivo principal es "acotar la zona de trabajo" y garantizar la ayuda: "Aunque inicialmente teníamos una zona de actuación que sería la zona de Picos de Europa, se está planteando cambiarla por complicaciones en otros incendios. Mañana a primera hora estarán nuestros recursos en la península".

La célula de mando conjunta, formada por la Dirección General de Emergencias y la Dirección General de Medio Natural con apoyo de agentes de medio ambiente, organizará dos subgrupos operativos de 25 personas cada uno, con una autobomba por subgrupo. Además, el operativo contará con seis equipos ligeros con herramientas y vehículos de alta presión, un grupo logístico y un remolque de comunicaciones satelitales. El 061 desplazará una ambulancia de soporte vital avanzado y un vehículo sanitario para reforzar la seguridad de los intervinientes.