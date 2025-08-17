Son Llàtzer multiplica su actividad en reproducción asistida: «Cada vez vienen más mujeres de más de 35 años»

La unidad de Reproducción de Son Llàtzer afronta un aumento sostenido de la demanda. En los últimos años, el volumen de trabajo ha crecido de forma progresiva, especialmente en técnicas como la fecundación in vitro (FIV), las criotransferencias y el diagnóstico genético preimplantacional (DGP). La unidad se ha reforzado con un nuevo biólogo y una segunda incubadora, una tecnología puntera en el laboratorio: «Cada vez acuden más mujeres, sobre todo mayores de 35 años, por eso reforzamos la unidad», afirma el jefe de sección, Martí Mascaró.

Rafa Trinchant, Baltasar Gornals y Paula Sánchez-Cabezudo, biólogos de la unidad de Reproducción de Son Llàtzer. / HUSLL

El equipo cuenta ahora con tres biólogos y cuatro ginecólogos. Una de las técnicas en auge son las criotransferencias, gracias a la mejora de los métodos de congelación en los últimos años. La criotransferencia permite descongelar embriones previamente congelados y ha ganado mucho peso en la unidad: en 2010, en Son Llàtzer se hicieron 25, mientras que en 2023 se realizaron 244.

También ha contribuido a ese crecimiento la implementación del diagnóstico genético preimplantacional, que permite detectar enfermedades graves antes de transferir el embrión. «Cada año diagnosticamos entre 20 y 25 patologías. La enfermedad de Andrade, muy prevalente en Balears, es una de las más frecuentes», explica uno de los biólogos de esta unidad, Baltasar Gornals.

El retraso en la maternidad es uno de los factores que explica este auge. A partir de los 35 años, explican el médico, las probabilidades naturales de embarazo disminuyen, y los tratamientos como la inseminación artificial ya no son tan efectivos. De hecho, los ciclos de fecundación in vitro han aumentado casi un 60% desde el año 2010, según las cifras que maneja el hospital.

En Son Llàtzer se hacen inseminaciones artificiales (con semen de pareja o donante), fecundaciones in vitro —convencional o mediante ICSI—, preservación de fertilidad por causas médicas o criopreservación de embriones y ovocitos, además del diagnóstico genético, que en la red pública se hace cuando hay una indicación médica, como la transmisión de enfermedades graves. Con esta técnica, en el hospital también detectan enfermedades como la hemofilia o la poliquistosis renal.

El proceso para acceder a un tratamiento de fecundación in vitro no es inmediato. Hay una lista de espera de entre 10 y 12 meses, y antes de ser incluidas, las pacientes pasan por un estudio diagnóstico. Tienen que cumplir los criterios que marca cada comunidad autónoma: en este caso, tener menos de 40 años o no haberse sometido a una esterilización voluntaria previa.

Una vez dentro del proceso, se inicia la estimulación ovárica, seguida por la punción, la fecundación del óvulo con esperma propio o de donante, y finalmente la transferencia embrionaria. «Es importante que las pacientes estén bien informadas. En Son Llàtzer, las mujeres que van a iniciar un ciclo pasan también por una consulta con los biólogos», destaca Gornals.

La tasa media de éxito de la fecundación in vitro ronda el 35%, aunque puede variar en función de la edad y de la calidad de los gametos. Con ovocitos de donante, la probabilidad aumenta. Con criotransferencias, los resultados son incluso mejores: hasta un 45% o 50% de tasa de embarazo si se transfieren embriones de buena calidad.

La unidad también ha incrementado su capacidad de criopreservación. En 2023, se congelaron 593 óvulos y embriones, una cifra muy superior a los 122 registrados en 2012. Parte de este aumento responde al deseo de muchas mujeres de tener más de un hijo en el futuro. «Tenemos pacientes que tienen un segundo o incluso un tercer embarazo gracias a los embriones congelados», cuenta Mascaró. Desde su creación en 2007, la unidad ha multiplicado por cinco su actividad. El primer año se realizaron 64 punciones y dos criotransferencias. Hoy, con una plantilla y equipamiento reforzados, realizan más de 300 fecundaciones in vitro al año y más de 200 criotransferencias, en cifras del hospital.

«Las técnicas de reproducción aumentan las probabilidades, pero no garantizan el embarazo», concluye Mascaró: «Nuestro papel es ofrecer esa oportunidad con las mejores condiciones posibles, y que las pacientes estén bien informadas para tomar decisiones con conocimiento».