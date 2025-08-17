Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”

Mallorca se abrasa. La ola de calor que asfixia a la isla este fin de semana hace prácticamente imposible pasear por las calles de Palma. La mayoría de las terrazas de la ciudad están vacías, aunque haya sombra. Este domingo a las once de la mañana ya se han superado los 40 grados en la Universitat de les Illes Balears (UIB). “La gente está encerrada en casa con el aire acondicionado, sin salir o bien en la playa”, indica una joven camarera, que confirma que hace dos días que tienen menos clientes en la terraza del bar debido a las altas temperaturas.

Las calles de la ciudad están prácticamente desiertas. Los pocos viandantes que se atreven a salir a la vía pública tratan de cubrirse la cabeza con gorras o sombreros y proliferan los abanicos a diestro y siniestro. El Parc de ses Estacions es un secarral. Un par de niños se refrescan en las fuentes. Lo mismo ocurre en el Parc de la Mar: el calor es inaguantable. El termómetro roza ya casi los 40 grados.

Una de las vías de escape al infierno en el que se ha convertido Palma este domingo es la playa. Can Pere Antoni está abarrotada de gente. Can Pastilla, Ciudad Jardín, Cala Major, Illetes y s’Arenal también están en plena ebullición.

El Parc de la Mar es un secarral. / Ana B. Muñoz

Y es que la isla, que este domingo continúa en alerta naranja por altas temperaturas, vive uno de los días más tórridos del año. Según la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet), este domingo se podrán alcanzar los 42 grados. La única zona con nivel amarillo, una alerta inferior, es la Serra de Tramuntana y la franja costera desde Pollença a Artà.

La Aemet ha informado de que los enclaves del archipiélago donde el calor será más intenso será en el interior de Mallorca, el sur y también en Ibiza.

Playa de Can Pere Antoni, repleta de gente, hoy al mediodía. / Ana B. Muñoz

Sineu registra altas temperaturas

En el Pla, en pleno centro de la isla, Sineu ha superado este mediodía los 39 grados. Margalida y su marido, Andreu, combaten el bochorno en la piscina municipal, junto a dos de sus nietos, Paula y Jaume. “En casa no se puede estar a estas horas con este calor, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”, indica Margalida.

“Nosotros intentamos venir cada día que podemos a la piscina. Luego, nos vamos a casa a comer y a descansar”, explica Andreu, con sombrero y sentado en una tumbona, bajo la sombra de un árbol.

“Muchas veces regresamos por la tarde para darnos otro baño”, señala Margalida. “El agua hoy está buenísima, un poco fresca”, añade la mujer sin dejar de sonreír. Su nieta, Paula, de trece años, lo corrobora: “Está buena el agua, está fresca”. Mientras, Jaume, de diez años, confiesa que una de las cosas que más le gusta de la piscina es “poder tirar a la abuela al agua” y rompe a reír. Margalida le mira con complicidad.

En el recinto municipal hay una treintena de personas, la mayoría familias con niños. Los que no están nadando, permanecen en el césped, bajo la sombra de los árboles.

El joven socorrista destaca la importancia de la hidratación en días como hoy. “Para combatir el calor lo aconsejable es mucha hidratación, evitar las comidas pesadas y yo me paso por la ducha varias veces para refrescarme”, reconoce el profesional.

Andreu comenta que en su casa en Sineu tienen una ducha en el patio. “Antes de ir a dormir nosotros nos duchamos en el patio para refrescarnos”, apunta.

La noche del sábado ha sido tórrida en muchos lugares de Mallorca, confirma la Aemet. “Esta noche ha sido insoportable, no se podía dormir ni con el ventilador en marcha, hacía mucho calor”, asegura el vecino de Sineu.

La temperatura mínima de media en las estaciones meteorológicas de la Aemet la pasada noche se ha situado en los 23,5 grados. Sin embargo, en zonas costeras de la isla se han batido récords de temperaturas mínimas muy altas. En Capdepera se han registrado 28 grados de mínima en la noche del sábado; 27 grados, en la costa de Llucmajor; y 26 grados en Cala Major (Palma), Formentor o la Colònia de Sant Pere.

Respecto a las temperaturas máximas, este domingo a las once de la mañana Porreres ha alcanzado 39,9 grados; Llucmajor 39,4 y Santa Maria 38,7 grados.

El lunes sigue la alerta

Mañana lunes, la alerta naranja seguirá solo en el centro de Mallorca y también en Ibiza y Formentera, donde se prevé que volverán a superar los 40 grados. La temperatura se moderará entre el martes y el miércoles, si bien seguirá haciendo calor. Y el jueves ya tendremos temperaturas en torno a la media o por debajo, según la Aemet.

Dos niños se refrescan en las fuentes del Parc de ses Estacions, en Palma. / Ana B. Muñoz

El Govern balear, a través de Emergencias 112, mantiene activado el índice de gravedad IG1 del plan Meteobal por altas temperaturas en Mallorca, Ibiza y Formentera. Por su parte, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha recordado que este domingo el nivel máximo de peligro por incendio forestal es de Alertafuego 4 en todo el archipiélago. Así, está totalmente prohibido hacer fuego en zona forestal.